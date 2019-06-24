Володимир Зеленський видав укази про звільнення голів трьох обласних державних адміністрацій.

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій.

Указом №425/2019 глава держави звільнив з посади голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича. Його місце тимчасово посяде раніше заступник Ярослав Лагута.

Указом президента №429/2019 звільнено очільника Рівненської ОДА Олексія Муляренка. Його обов’язки виконуватиме раніше заступник Ігор Тимошенко.

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Третім звільненим став голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Вельбівець. Про це йдеться в указі Зеленського №427/2019. Виконувачем обов’язків глави ОДА у цій області призначено Тараса Висоцького.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.