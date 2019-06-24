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Зеленський звільнив глав ще трьох ОДА

Володимир Зеленський видав укази про звільнення голів трьох обласних державних адміністрацій.

Зеленський звільнив глав ще трьох ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій.

Указом №425/2019 глава держави звільнив з посади голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича. Його місце тимчасово посяде раніше заступник Ярослав Лагута.

Указом президента №429/2019 звільнено очільника Рівненської ОДА Олексія Муляренка. Його обов’язки виконуватиме раніше заступник Ігор Тимошенко.

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Третім звільненим став голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Вельбівець. Про це йдеться в указі Зеленського №427/2019. Виконувачем обов’язків глави ОДА у цій області призначено Тараса Висоцького.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

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