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Факты / Украина

Создание коалиции против агрессии РФ: Зеленский встретился с главой МИД Канады

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Создание коалиции против агрессии РФ: Зеленский встретился с главой МИД Канады

В рамках официального визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД этой страны Христей Фриланд.

Зеленский поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины и за организацию представительной Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась 2 июля в Торонто.

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Также Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Ранее Факты ICTV писали, что у Владимира Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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