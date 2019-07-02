Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

В рамках официального визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД этой страны Христей Фриланд.

Зеленский поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины и за организацию представительной Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась 2 июля в Торонто.

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Также Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Ранее Факты ICTV писали, что у Владимира Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.