PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Остановить РФ и Северный поток-2: Зеленский втретился с Дудой

Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Остановить РФ и Северный поток-2: Зеленский втретился с Дудой

Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой угрозу для Европы со стороны России, а также взаимоотношения Киева и Варшавы.

Зеленский поблагодарил Польшу за непоколебимую защиту на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также украинский лидер высказался за то, чтобы сложные вопросы истории не сказывались на двухсторонних отношениях между странами.

Читайте: Заседание ТКГ 5 июня: о чем будет говорить Кучма в Минске

Еще одним вопросом, который поднял Зеленский на встрече с Дудой, стало строительство Северного потока-2. Президент Украины призвал противодействовать запуску газопровода и подчеркнул важность  сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы.

Напомним, Зеленский в Брюсселе объявил о неизменности курса Украины в ЕС и НАТО.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Администрация Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Второй транш ЕС: Домбровскис дал Зеленскому обещание
Курс Украины и переговоры с РФ: о чем Зеленский говорил в Брюсселе
Украина готова к переговорам с РФ – Зеленский
Зеленский в Брюсселе: Будущее Украины в ЕС и НАТО
Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом
Встреча президентов Украины и США: что ожидает Трамп и чего может добиться Зеленский
100 дней президентства: Зеленский проведет большую пресс-конференцию
Подтвердит курс в ЕС и НАТО – Мендель о поездке Зеленского в Брюссель
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка