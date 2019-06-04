Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой угрозу для Европы со стороны России, а также взаимоотношения Киева и Варшавы.

Зеленский поблагодарил Польшу за непоколебимую защиту на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также украинский лидер высказался за то, чтобы сложные вопросы истории не сказывались на двухсторонних отношениях между странами.

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Еще одним вопросом, который поднял Зеленский на встрече с Дудой, стало строительство Северного потока-2. Президент Украины призвал противодействовать запуску газопровода и подчеркнул важность сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы.

Напомним, Зеленский в Брюсселе объявил о неизменности курса Украины в ЕС и НАТО.