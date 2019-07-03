Рынок электроэнергии заработал. Как прошел запуск, какие риски до сих пор существуют и что будет с ценой на электроэнергию – в материале Фактов ICTV.

Рынок электроэнергии, закон о котором приняли еще в 2017 году, заработал с 1 июля. Отныне модель украинского рынка соответствует европейским стандартам – потребитель имеет возможность выбирать наиболее выгодного поставщика электроэнергии.

По поводу его запуска было много предостережений. Некоторые эксперты, в том числе международные, рекомендовали отложить введение такой модели. Предупреждали о неподготовленности подзаконных актов, непротестированности систем и монополизации рынка, что грозило повышением цен и перебоями в подаче электричества.

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Несмотря на это, рынок начал действовать в соответствии с планом. Запускается рыночная модель взаимоотношений между поставщиками и потребителями.

Продажа электроэнергии будет происходить на условиях двусторонних соглашений между производителем и поставщиком или производителем и непосредственным потребителем. Кроме того, заработали биржи по продаже электричества – рынок “на сутки вперед”, внутрисуточный, балансирующий рынки и рынок вспомогательных услуг.

Также прекратилось действие формулы Роттердам + для формирования тарифов.

Как прошли первые сутки на рынке

Об итогах запуска можно будет говорить только в четверг, 4 июля, когда закроются данные коммерческого учета, утверждает руководитель НЭК Укрэнерго Всеволод Ковальчук. Тем не менее, отчитывается на странице в Facebook об успешном старте.

Платформы рынка заработали 30 июня в режиме подготовки рынка “на сутки вперед” для оператора, перед этим происходила регистрация двусторонних договоров в системе и начало балансирующего рынка, – рассказывает Ковальчук в эксклюзивном интервью журналисту Фактов ICTV Алексей Савицкому.

Он добавляет, запуск прошел без каких-либо технических проблем.

Сейчас работают все сегменты рынка, кроме рынка вспомогательных услуг, который будет разворачиваться позже в связи с тем, что нормативная база для его существования была утверждена регулятором только на прошлой неделе.

Впрочем, Андрей Герус, представитель президента в Кабмине, который настаивал на отсрочке запуска минимум на год, обращает внимание на перебои внутрисуточного рынка, который открылся только в 3.00:

Не было цены на 1.00 и 2.00 часа, а это значит, что те потребители, которые хотели купить, не смогли этого сделать и вынуждены будут идти на балансирующий рынок, где электроэнергия на 15% дороже, – объясняет он.

Что будет происходить с ценой на рынке?

Всеволод Ковальчук отмечает, половила электрической энергии была продана на рынке двусторонних договоров, где большая часть информации – коммерческая, то есть закрыта. Сейчас, по его словам, сложно говорить о цене.

Катастрофического роста нет, более точно – через пару дней, – добавляет он.

Андрей Герус, со своей стороны, настаивает, что она повысится для конечного небытового потребителя на 20%.

Риски от запуска сохранились?

Рынок электроэнергии в Украине монополизирован. Об этом предупреждали специалисты перед запуском, но критического повышения цен, о которых они говорили, не произошло.

Андрей Герус уверен, игроки специально себя сдерживают для того, чтобы не разрушить рынок с первого дня. Впрочем, в некоторых регионах это проявилось:

На Бурштынском острове Ивано-Франковской области цена электроэнергии была выше, потому что там практически абсолютная монополизация – одна большая компания Западэнерго производит почти всю электроэнергию.

Он добавляет, если государство не будет осуществлять эффективного регулирования, мы увидим последствия.

Ковальчук же объясняет, что пока регулятор устанавливает лимит, цены повышаются не критично:

На рынках “на сутки вперед” и балансирующем большинство продавцов предлагают по ценовым заявкам электроэнергию на уровне лимитов, установленных регулятором. Если бы лимитов не было, существовал бы риск гораздо большего роста.

Если до момента снятия лимитов конкурентного рынка не образуется, рискуем получить критическое повышение цен, предупреждает Ковальчук. Впрочем, сейчас ситуация стабилизирована и большинство рисков нивелированы.

Несмотря на это, он утверждает – рынка как конкурентного механизма не произошло. Он функционирует на 50%, остальная половина остается в неконкурентной среде.

Еще нет импорта электрической энергии, все продают по ограничению цены, очень большое количество электроэнергии после решения правительства продается за пределами рынка – на регулируемых аукционах.

Увеличение спроса на электроэнергию

На фоне запуска нового рынка сохраняется еще одна сезонная проблема – с наступлением жары спрос на электроэнергию традиционно повышается.

Еще в прошлом году впервые были зафиксированы тенденции, когда летний максимум не меньше, чем зимний, – отмечает Ковальчук.

Впрочем, он предостерегает – летом, как правило, на станциях ремонтные работы, поэтому на те системы, которые находятся в работе, приходится большее использование топлива.

За июнь угольные электростанции сработали более 20% своих запасов. Пополнение угля значительно отстает от текущего спроса на электроэнергию.

Он отмечает, если за две недели ситуация не будет решена, может возникнуть угроза перебоев.

Поэтому экономия – это не только в экономических интересах потребителя, но и в технических. Несколько лишних градусов на кондиционере могут снизить нагрузку на электростанции и спасти их от перегрузок.

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Лилия Ященко