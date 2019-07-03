Досрочные парламентские выборы 2019 состоятся уже 21 июля. Список партий, их программы, идеология и все, что нужно знать о выборах в Верховную Раду – в новом спецпроекте Фактов ICTV.

Парламентские выборы 2019 года, которые состоятся 21 июля, принесут много изменений. Участие в них принимают немало новых лиц, поэтому уже сейчас понятно, что Рада ІX созыва существенно изменится.

Для того, чтобы вы не потерялись среди большого количества малознакомых фамилий, Факты ICTV запускают спецпроект, посвященный парламентским выборам.

ПАРЛАМЕНСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 – СПЕЦПРОЕКТ ФАКТОВ ICTV

Как проходят выборы, как проголосовать, что известно о политсилах, какие у них программы и идеология, кто входит в списки партий – читайте в спецпроекте Парламентские выборы 2019.

Как проходят выборы в Украине?

В Украине смешанная изберательная система. Это означает, что из 450 депутатов половина избирается по мажоритарным округам, а другая половина – по спискам партий.

В Раду пройдут те партии, которые преодолеют барьер в 5%. Места среди них распределяются пропорционально количеству голосов, которые они набрали.

Читайте: Мажоритарная избирательная система – в чем особенность

Но мажоритарщиков в этом году меньше. Из-за невозможности создать округа на временно оккупированных территориях вместо 225 округов работают 199, так что и депутатов в Раде будет на 26 меньше.

Как проголосовать не по месту прописки?

Поскольку парламентские выборы 2019 приходятся на сезон отпусков, многие украинцы не смогут проголосовать по месту прописки.

Для того, чтобы изменить место голосования, достаточно иметь при себе паспорт и прийти в ближайший Государственный реестр избирателей. На месте нужно написать заявление, указав участок и причину его изменения. Тогда вам предоставят справку о временном изменении места голосования, которую нужно взять с собой в день выборов.

Впрочем, обратите внимание – если вы меняете округ, то получите только один бюллетень и сможете голосовать исключительно за партию.

Список партий на парламентских выборах 2019

Для участия в выборах ЦИК зарегистрировала 22 партии. 26 июня состоялась жеребьевка, и им присвоили номера, по которым они будут размещаться в бюллетене.

По результатам жеребьевки партии стоят в таком порядке:

Оппозиционный блок Сила и честь Всеукраинское объединение Батькивщина Патриот Сила людей Оппозиционная платформа – За жизнь Партия зеленых Украины Всеукраинское объединение Факел Объединение Самопомощь Европейская солидарность Украинская стратегия Гройсмана Гражданская позиция Социальная справедливость Слуга народа Сила права Радикальная партия Олега Ляшко Партия Шария Голос Независимость Аграрная партия Украины Всеукраинское объединение Свобода Движение новых сил

Рейтинги партий на внеочередных выборах

Накануне парламентских выборов 2019 социологи традиционно проводят опросы граждан.

В частности, рейтинги партии Святослава Вакарчука Голос растут. Если еще 16-21 мая политсила имела 4,6% голосов, то уже в июне – 8,1%.

Так же укрепился и рейтинг Слуги народа – в середине мая партия получала 43,8% голосов, а уже в начале июня – 48,2%. Впрочем, следующий опрос показал незначительное снижение ее рейтинга до 47,1%.

Обратная ситуация у Европейской солидарности Петра Порошенко – ее позиции снижаются. С 8,8% голосов в мае политсила имеет лишь 5% на 8-12 июня.

Подробнее можно посмотреть на инфографике ниже.

Верховная Рада сегодня имеет немного большие полномочия, чем президент. Поэтому ваш голос – это голос за людей, которым вы доверите страну на следующие пять лет. Они будут представлять и отстаивать ваши права, будут принимать важные для вас законопроекты, решать, увольнять ли министров и, наконец, будут голосовать за распределение бюджета страны.

Напомним, за ходом событий на внеочередных выборах можно следить в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

Лилия Ященко

* Погрешность в социологическом опросе не более 2,2%

Выборка: 2000 респондентов старше 18 лет

Метод опроса: face-to-face

Сроки: 16-21 мая, 29-3 июня, 8-12 июня