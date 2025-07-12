Карта боевых действий на 12 июля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений.

Такие данные 12 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 12 июля 2025

Ситуация в Украине на 12 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях — 17 боестолкновений за сутки.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор восемь раз штурмовал позиции наших защитников в районе Зеленого, Глубокого, Волчанска и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался продвинуться вперед в районе Новоегоровки, Грековки, Нового Мира, Карповки, Среднего, Глущенково, Колодцев и в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил пять атак на позиции наших подразделений в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в сторону Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении отражено 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Плещеевки, Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Котлино, Ореховое, Алексеевка, Малиновка, Лисовка, Шевченко и в направлениях Покровска, Сергеевки и Родинского.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Комар, Воскресенка, Новополь, Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг шесть раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 12 июля 2025

личного состава — около 1 032 690 (+1 070) человек;

танков — 11 013;

боевых бронированных машин — 22 980 (+1);

артиллерийских систем — 30 194 (+31);

РСЗО — 1 437;

средств ПВО — 1 193;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 248 (+245);

крылатых ракет — 3 459;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 54 822 (+90);

специальной техники — 3 929.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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