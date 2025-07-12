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5 мин.

Карта боевых действий на 12 июля 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений.

Такие данные 12 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 12 июля 2025

Карта бойових дій на 12 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Карта бойових дій на 12 июля 2025
Карта бойових дій на 12 июля 2025

Ситуация в Украине на 12 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях — 17 боестолкновений за сутки.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор восемь раз штурмовал позиции наших защитников в районе Зеленого, Глубокого, Волчанска и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался продвинуться вперед в районе Новоегоровки, Грековки, Нового Мира, Карповки, Среднего, Глущенково, Колодцев и в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил пять атак на позиции наших подразделений в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в сторону Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении отражено 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Плещеевки, Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Котлино, Ореховое, Алексеевка, Малиновка, Лисовка, Шевченко и в направлениях Покровска, Сергеевки и Родинского.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Комар, Воскресенка, Новополь, Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг шесть раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 12 июля 2025

  • личного состава — около 1 032 690 (+1 070) человек;
  • танков — 11 013;
  • боевых бронированных машин — 22 980 (+1);
  • артиллерийских систем — 30 194 (+31);
  • РСЗО — 1 437;
  • средств ПВО — 1 193;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 248 (+245);
  • крылатых ракет — 3 459;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 54 822 (+90);
  • специальной техники — 3 929.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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