Потери РФ на 12 июля: минус еще 1 070 оккупантов и более 30 артсистем

Потери РФ на 12 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 110 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 235-е сутки полномасштабной войны достигли 1 032 690 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 12 июля 2025

личного состава — около 1 032 690 (+1 070) человек;

танков — 11 013;

боевых бронированных машин — 22 980 (+1);

артиллерийских систем — 30 194 (+31);

РСЗО — 1 437;

средств ПВО — 1 193;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 248 (+245);

крылатых ракет — 3 459;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 54 822 (+90);

специальной техники — 3 929.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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