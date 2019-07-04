Сколько сообщений получают правоохранители?
Сообщения о заминировании, даже фейковые, не новость для правоохранителей, однако в последнее время их стало значительно больше. В период 2012-2013 годов правоохранители получали примерно 250 сообщений о заминировании в год. За 2018 год эта цифра выросла в десять раз и составила 2,5 тыс. сообщений. Только за 10 дней июня 2019 года полиция получила 337 сообщений о заминировании.
По информации МВД, примерно восемь из десяти звонков поступают с оккупированных РФ территорий, или из России. Таким образом пытаются создать неудобства для граждан и паническое настроение в обществе.
Что грозит за ложное минирование?
Ложные сообщения о заминировании обычно квалифицируют по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности). Такие действия наказываются штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Если такие действия были совершены повторно, то нарушителям грозит от четырех до восьми лет лишения свободы. За подобные проделки детей придется отвечать родителям и заплатить штраф.
Обычно дела о ложном минировании не получают широкую огласку в Украине, однако телефонных минеров, которых задерживают правоохранители, приговаривают к лишению свободы на указанные сроки. В МВД планируют усилить ответственность за подобные вызовы, увеличив срок уголовной ответственности и предусмотрев возможность конфискации имущества в отдельных случаях.
Как полиция реагирует на сообщения о заминировании?
Для проверки информации о минировании на место происшествия выезжало подразделение полиции вместе с взрывотехниками. Они приостанавливали работу здания и эвакуировали людей, после чего начиналась проверка на наличие взрывоопасных объектов.
В связи с проведением внеочередных парламентских выборов этот алгоритм решили изменить. Теперь после сообщения о заминировании будет создаваться подразделение, которое должно оперативно проверить здание и передать информацию руководителю полиции, который будет принимать решение о методах реагирования и эвакуации людей.
Что делать, если здание заминировали?
Если вы нашли покинутый предмет в необычном месте, вы можете услышать от него посторонние звуки, или от подозрительного предмета чувствуется запах миндаля, другой необычный запах, то стоит обратиться в службу безопасности на объекте. Также можно обратиться за помощью по телефону 102 и действовать по их указаниям. Ни в коем случае не пытайтесь приближаться и прикасаться к подозрительному предмету.
Если же к вам поступило анонимное сообщение по телефону о заминировании здания или объекта, то попробуйте записать разговор, а также узнать информацию о человеке, который звонит. Зафиксируйте время телефонного звонка и номер, с которого звонили. После этого обратитесь в службу безопасности или по телефону 102.