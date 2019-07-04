Сообщения о заминировании, даже фейковые, не новость для правоохранителей, однако в последнее время их стало значительно больше. В период 2012-2013 годов правоохранители получали примерно 250 сообщений о заминировании в год. За 2018 год эта цифра выросла в десять раз и составила 2,5 тыс. сообщений. Только за 10 дней июня 2019 года полиция получила 337 сообщений о заминировании.

По информации МВД, примерно восемь из десяти звонков поступают с оккупированных РФ территорий, или из России. Таким образом пытаются создать неудобства для граждан и паническое настроение в обществе.