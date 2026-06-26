Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 26 июня: ВСУ уничтожили 1 310 оккупантов и почти 70 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили не менее 1 310 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по восьми районам сосредоточения живой силы противника, двум артиллерийским системам, складу горюче-смазочных материалов, одному пункту управления, одному пункту управления БПЛА и ещё одному важному объекту противника.
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Потери РФ на 26 июня 2026 года
- личного состава – около 1 398 370 (+1 310) человек,
- танков – 12 059 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 823 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 44 799 (+68) ед.,
- РСЗО – 1 896 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 447 (+4) ед.,
- самолетов – 436 ед.,
- вертолетов – 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 729 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 373 660 (+1 778) ед.,
- крылатых ракет – 4 787 ед.,
- кораблей / катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 112 146 (+439) ед.,
- специальной техники – 4 348 (+9) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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