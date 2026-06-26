За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили не менее 1 310 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по восьми районам сосредоточения живой силы противника, двум артиллерийским системам, складу горюче-смазочных материалов, одному пункту управления, одному пункту управления БПЛА и ещё одному важному объекту противника.

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Потери РФ на 26 июня 2026 года

личного состава – около 1 398 370 (+1 310) человек,

танков – 12 059 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 24 823 (+5) ед.,

артиллерийских систем – 44 799 (+68) ед.,

РСЗО – 1 896 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 447 (+4) ед.,

самолетов – 436 ед.,

вертолетов – 353 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 729 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 373 660 (+1 778) ед.,

крылатых ракет – 4 787 ед.,

кораблей / катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 112 146 (+439) ед.,

специальной техники – 4 348 (+9) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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