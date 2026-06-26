Ночью враг атаковал Полтавскую область — взрывы прогремели в Кременчугской общине.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Ночная атака на Кременчуг 26 июня

По его словам, ночью россияне атаковали Кременчугский район. Зафиксированы попадания ракет и дронов по промышленным объектам. В результате атаки частично пропало электричество.

Сейчас смотрят

Информации о пострадавших не поступало.

По информации АО Полтаваоблэнерго, электроснабжение потребителей восстановлено.

20 июня в Полтаве прогремели взрывы. В результате вражеского обстрела число пострадавших возросло до 11 человек, среди которых есть дети.

Напомним, 14 мая Россия нанесла удар по Кременчугу. Повреждения получило технологическое оборудование одного из промышленных предприятий Кременчугского района. Также были зафиксированы разрушения на территории автотранспортного предприятия — там были повреждены транспортные средства и склады.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.