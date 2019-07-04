Предварительная стоимость перестройки Украинского дома в Офис президента может составить более 300 млн грн.

Стоимость ревитализации Украинского дома под Офис президента может превысить 300 млн грн. Но окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии.

Как сообщил один из соавторов проекта Иван Юнаков, согласования продлятся около месяца, строительные работы – шесть-десять месяцев.

Команда работает около двух месяцев. Она готовит техническое задание для того, чтобы проектный институт, который имеет доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию.

По мнению Ивана Юнакова, пройти все согласования вполне реально за один месяц.

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В новом Офисе планируют достроить одноэтажное стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр, обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

Инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space, два этажа будут работать по принципу коворкинга.

В целом проект Офиса президента рассчитан на 500 рабочих мест.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса президента.