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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Потерпите! Зеленский пообещал изменить процедуру растаможивания евроблях

Владимир Зеленский пообещал владельцам автомобилей на еврономерах пересмотреть законодательство о растаможивании их авто.

євробляхи

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал владельцам евроблях решить вопрос растаможивания автомобилей.

Во время визита в Закарпатскую область президент отметил, что начнет разбираться с проблемой после того, как будет сформирована новая Верховная Рада.

Он заверил автомобилистов, что после парламентских выборов законодательство о растаможивании пересмотрят.

– Терпите, ребята. Потерпите. Мы можем пообещать, что решим эту проблему, как только у нас будет Рада. Если мы раньше найдем другие инструменты, мы сделаем это раньше, – подчеркнул президент.

Читайте: Растаможка евроблях: Рада может ввести льготы

Напомним, с 22 августа в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств.

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