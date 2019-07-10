Владимир Зеленский пообещал владельцам автомобилей на еврономерах пересмотреть законодательство о растаможивании их авто.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал владельцам евроблях решить вопрос растаможивания автомобилей.
Во время визита в Закарпатскую область президент отметил, что начнет разбираться с проблемой после того, как будет сформирована новая Верховная Рада.
Он заверил автомобилистов, что после парламентских выборов законодательство о растаможивании пересмотрят.
– Терпите, ребята. Потерпите. Мы можем пообещать, что решим эту проблему, как только у нас будет Рада. Если мы раньше найдем другие инструменты, мы сделаем это раньше, – подчеркнул президент.
Напомним, с 22 августа в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств.