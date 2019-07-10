Президент Украины Владимир Зеленский пообещал владельцам евроблях решить вопрос растаможивания автомобилей.

Во время визита в Закарпатскую область президент отметил, что начнет разбираться с проблемой после того, как будет сформирована новая Верховная Рада.

Он заверил автомобилистов, что после парламентских выборов законодательство о растаможивании пересмотрят.