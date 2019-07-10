Президент України Володимир Зеленський пообіцяв власникам євроблях вирішити питання розмитнення автомобілів.

Під час візиту до Закарпатської області президент зазначив, що почне розбиратися з проблемою після того, як буде сформована нова Верховна Рада.

Він запевнив автомобілістів, що після парламентських виборів законодавство про розмитнення переглянуть.