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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Потерпіть! Зеленський пообіцяв змінити процедуру розмитнення євроблях

Володимир Зеленський пообіцяв власникам автомобілів на єврономерах переглянути законодавство про розмитнення їхніх авто.

євробляхи

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв власникам євроблях вирішити питання розмитнення автомобілів.

Під час візиту до Закарпатської області президент зазначив, що почне розбиратися з проблемою після того, як буде сформована нова Верховна Рада.

Він запевнив автомобілістів, що після парламентських виборів законодавство про розмитнення переглянуть.

– Терпіть, хлопці. Потерпіть. Ми можемо пообіцяти, що вирішимо цю проблему, як тільки у нас буде Рада. Якщо ми раніше знайдемо інші інструменти, ми зробимо це раніше, – підкреслив президент.

Читайте: Розмитнення євроблях: Рада може ввести пільги

Нагадаємо, з 22 серпня в Україні почнуть діяти нові штрафи за порушення при ввезенні транспортних засобів.

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