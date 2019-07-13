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Факты / Украина

Грады и гаубицы – на Донбассе зафиксировали запрещенное вооружение боевиков

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 200 единиц запрещенного вооружения у боевиков.

ОБСЄ

СММ ОБСЕ зафиксировала на Донецком и Луганском направлении Грады, минометы, танки и гаубицы оккупантов. В общем – более 200 единиц запрещенного вооружения.

22 Града обнаружили возле Боково-Платового, один на окраине Перевальска, восемь неподалеку от Садового и еще 13 вблизи Миусинска.

Также в районе Тернового были зафиксированы три гаубицы Жаба и одна гаубица Гвоздика.

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Кроме того, 10 июля на оккупированных территориях обнаружили 168 единиц техники, среди которой 38 танков Т-72, четыре зенитных ракетных комплекса 9K35, 10 танков Т-64, 5 гаубиц 2С1, 12 гаубиц Д-30.

К слову, президент Владимир Зеленский выразил надежду, что войну на Донбассе удастся завершить в течение года.

Источник: штаб ООС

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