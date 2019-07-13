Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 200 одиниць забороненого озброєння у бойовиків.
СММ ОБСЄ зафіксувала на Донецькому і Луганському напрямку Гради, міномети, танки і гаубиці окупантів. Загалом – понад 200 одиниць забороненого озброєння.
22 Гради виявили біля Боково-Платового, один на околиці Перевальська, вісім неподалік від Садового і ще 13 поблизу Міусинська.
Також в районі Тернового були зафіксовані три гаубиці Жаба і одна гаубиця Гвоздика.
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Крім того, 10 липня на окупованих територіях виявили 168 одиниць техніки, серед якої 38 танків Т-72, чотири зенітні ракетні комплекси 9K35, 10 танків Т-64, 5 гаубиць 2С1, 12 гаубиць Д-30.
До слова, президент Володимир Зеленський висловив надію, що війну на Донбасі вдасться завершити протягом року.
Джерело: штаб ООС