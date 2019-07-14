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Факты / Украина

Боевики “ДНР” заставили пенсионера идти по минному полю

В оккупированном Донецке боевики заставили 70-летнего мужчину идти по заминированной ими же местности – чтобы выявить огневые позиции ВСУ.

Бойовики "ДНР" змусили пенсіонера йти мінним полем

Российские оккупанты вечером 13 июля отправили жителя Донецка, 1949 года рождения, на заминированное поле, чтобы он шел по нему в сторону украинских защитников.

Так враг надеялся обнаружить системы огневых позиций на опорных пунктах ВСУ.

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– Военнослужащие, находившиеся в это время на наблюдательном посту, благодаря пристальному наблюдению и опыту, с легкостью смогли различить гражданского от военного, и подпустили к нашим позициям, без риска для его жизни и здоровья, – сообщает штаб ООС.

Такое циничное отношение к местному населению – очередное доказательство того, что боевики не придерживаются правил войны и норм международного гуманитарного права.

К слову, СММ ОБСЕ зафиксировала более 200 единиц запрещенного вооружения у боевиков на Донбассе.

Источник: ООС

ФотоООС

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