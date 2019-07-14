В оккупированном Донецке боевики заставили 70-летнего мужчину идти по заминированной ими же местности – чтобы выявить огневые позиции ВСУ.

Российские оккупанты вечером 13 июля отправили жителя Донецка, 1949 года рождения, на заминированное поле, чтобы он шел по нему в сторону украинских защитников.

Так враг надеялся обнаружить системы огневых позиций на опорных пунктах ВСУ.

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– Военнослужащие, находившиеся в это время на наблюдательном посту, благодаря пристальному наблюдению и опыту, с легкостью смогли различить гражданского от военного, и подпустили к нашим позициям, без риска для его жизни и здоровья, – сообщает штаб ООС.

Такое циничное отношение к местному населению – очередное доказательство того, что боевики не придерживаются правил войны и норм международного гуманитарного права.

К слову, СММ ОБСЕ зафиксировала более 200 единиц запрещенного вооружения у боевиков на Донбассе.

Источник: ООС

Фото: ООС