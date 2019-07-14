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Факти / Україна

Бойовики “ДНР” змусили пенсіонера йти мінним полем

В окупованому Донецьку бойовики змусили 70-річного чоловіка йти замінованою ними ж місцевістю – щоб виявити вогневі позиції ЗСУ.

Бойовики "ДНР" змусили пенсіонера йти мінним полем

Російські окупанти ввечері 13 липня послали мешканця Донецька, 1949 року народження, на заміноване поле, аби він йшов ним у бік українських захисників.

Так ворог сподівався виявили системи вогневих позицій на опорних пунктах ЗСУ.

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– Військовослужбовці, які перебували в цей час на спостережному посту, завдяки пильному спостереження і досвіду, з легкістю змогли розрізнити цивільного від військового, та підпустили до наших позицій, без ризику для його життя і здоров’я, – повідомляє штаб ООС.

Таке цинічне ставлення до місцевого населення – черговий доказ того, що бойовики не дотримуються правил війни та норм міжнародного гуманітарного права.

До слова, СММ ОБСЄ зафіксувала понад 200 одиниць забороненого озброєння у бойовиків на Донбасі.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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