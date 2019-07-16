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Факты / Культура

Муралы Харькова: кто и как украшает город

Партнёрский материал

Кто создает самые популярные муралы в Харькове, и что нужно для создания собственного арт-объекта.

Муралы Харькова: кто и как украшает город

Вы, несомненно, видели большие яркие картины на стенах домов и заборах. Это муралы – особый вид арт-объектов, украшающих город.

Чем рисуют муралы?

Стрит-арты, ставшие визитной карточкой города, сделать не так просто. Они могут достигать огромных размеров – мурал с портретом Тараса Шевченко занимает 570 м². Чтобы такой труд не пропал за сезон, художники используют стойкие и качественные краски для граффити. Они выдерживают интенсивный солнечный свет, дожди, ветра, снег, перепады температуры и т.д.

Самые большие муралы, например, портрет Кузьмы Скрябина, выполняют лучшими красками. Для таких работ можно использовать аэрозоли BeLife – они рассчитаны на 5-10 лет воздействия агрессивной среды и не требуют обновления. Полный список свойств красок этого (и других) брендов вы найдете на сайте Tricolor.

Муралы Харькова

Стрит-арт – одна из визитных карточек Харькова. В городе сотни муралов и ежегодно появляются новые картины, посвященные самым разным темам.

Топ-5 муралов Харькова Kalias-V

Самые большие и известные картины созданы Kalias-V.

топ-5 муралов Харькова Kalias-V

Название Адрес Год
Портрет Тараса Шевченко Садовый проезд, 30 2014
Портрет Юрия Гагарина пр-т Гагарина, 3 2013
Портрет Кузьмы Скрябина Рымарская 23А 2018
Птицы Район ХТЗ 2016
Петриковская роспись пр-т Тракторостроителей, 148 2017

1. Портрет Тараса Шевченко

На Садовом проезде, 30.
Год – 2014.
Работа создана в честь празднования 200-летия писателя. Она занесена в Книгу рекордов Украины – это самый большой настенный портрет в стране. На него ушло 900 баллончиков с краской.

2. Портрет Юрия Гагарина
На проспекте Гагарина, 39.
Год – 2013.
Кроме космонавта на картине изображен Восток-1 – корабль, на котором Гагарин совершил первый космический полет. На эту работу ушло 450 баллончиков, по одному на квадратный метр.

3. Портрет Кузьмы Скрябина

На улице Рымарской, 23А.
Год – 2018.
Исходник этой работы – фотография из харьковской фотосессии Кузьмы Скрябина. Картина находится рядом со зданием филармонии. Для создания этой работы понадобилось 150 баллончиков краски.

4. Птицы

В районе ХТЗ.
Год – с 2016.
Масштабный проект призван показать красоту обычных украинских птиц – зяблика, синицы, лазоревки, совы, аиста, удода.

5. Петриковская роспись

На проспекте Тракторостроителей, 148.
Год – 2017.
Эта работа занимает более 600 м², а на ее создание ушло более 200 кг краски. Авторская петриковка создана ко Дню города.

Топ-3 муралов Гамлета Зиньковского

Гамлет Зиньковский – один из самых известных авторов стрит-арта. Его муралы только черно-белые и серые, лаконичные и содержат фразы, над которыми нельзя не задуматься.Топ-3 работы художника:

топ-3 муралов Гамлета Зиньковского

Название Адрес Год
Война граффити Гоголя, 2 2016
Я пытаюсь увидеть ​правду Пушкинская, 25А 2007
Гоголь на Гоголя Гоголя 2008-2009

1. Война граффити

На Гоголя, 2.
Год – 2016.
Оригинальная работа художника не сохранилась – она показалась жильцам неуместной, и ее закрасили (через два года после создания). История на этом не закончилась – на закрашенной стене развернулась настоящая война граффити. Неравнодушные люди оставляли надписи и рисунки на стене, которую каждый раз перекрашивали заново.

2. Я пытаюсь увидеть правду

На Пушкинской, 25А.
Год – 2007.
Интерактивные зеркальные очки призывают глубже заглянуть в себя. Очки регулярно разбивают, но автор их восстанавливает.

3. Гоголь на Гоголя

На улице Гоголя.
Год – 2008-2009.
Это не самая типичная работа Гамлета – длинная стена, посвященная творчеству Гоголя, цветная, а не черно-белая.

Топ-5 муралов арт-групп в Харькове

В Харькове больше сотни муралов. Их создают арт-группы и отдельные художники. ТОП-5 самых известных работ:

топ-5 муралов в Харькове от арт-групп

Название Год Адрес
С высоты птичьего полета пр-т Тракторостроителей, 144 2019
Единение с природой Юрьевская, 7 2017
Олень Пушкинская, 28 2017
Птичий герб пр-т Гагарина, 2В 2015
Кукла-мотанка Полтавский шлях, 114 2013

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1. С высоты птичьего полета

На проспекте Тракторостроителей, 144.
Год – 2017.
Огромный мурал на 600 м² выполнен арт-группой Soul. Над картиной работали три художника и завершили полотно за 10 дней. Оно приурочено ко Дню города и призвано помочь людям “подняться” над повседневной жизнью и переосмыслить ее.

2. Единение с природой

На улице Юрьевской, 7.
Год – 2017.
Работа известных болгарских стрит-артеров Arsek&Erase – девушка в центре природного микрокосма.

3. Олень

На улице Пушкинской, 28.
Год– 2017.
Мурал появился во время недели Германии в Харькове. Он посвящен годовщине дипотношений Украины и Германии.

4. Птичий герб

На проспекте Гагарина, 2В.
Год– 2015.

Тризуб, составленный из снегиря и синицы, изображен на фоне национального флага.

5. Кукла-мотанка

На Полтавском шляхе, 114.
Год – 2013.
Украинская кукла-берегиня создана украинской арт-группой Ку-2 и Жюльеном Малланом в рамках фестиваля Французская весна.

В Харькове спрятано множество удивительных муралов, которые не попадают в топы и обзоры. Прогуляйтесь по городу и посмотрите на них сами. Возможно, вы захотите поделиться с харьковчанами собственным арт-объектом!

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