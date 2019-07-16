Кто создает самые популярные муралы в Харькове, и что нужно для создания собственного арт-объекта.
Вы, несомненно, видели большие яркие картины на стенах домов и заборах. Это муралы – особый вид арт-объектов, украшающих город.
Чем рисуют муралы?
Стрит-арты, ставшие визитной карточкой города, сделать не так просто. Они могут достигать огромных размеров – мурал с портретом Тараса Шевченко занимает 570 м². Чтобы такой труд не пропал за сезон, художники используют стойкие и качественные краски для граффити. Они выдерживают интенсивный солнечный свет, дожди, ветра, снег, перепады температуры и т.д.
Самые большие муралы, например, портрет Кузьмы Скрябина, выполняют лучшими красками. Для таких работ можно использовать аэрозоли BeLife – они рассчитаны на 5-10 лет воздействия агрессивной среды и не требуют обновления. Полный список свойств красок этого (и других) брендов вы найдете на сайте Tricolor.
Муралы Харькова
Стрит-арт – одна из визитных карточек Харькова. В городе сотни муралов и ежегодно появляются новые картины, посвященные самым разным темам.
Топ-5 муралов Харькова Kalias-V
Самые большие и известные картины созданы Kalias-V.
топ-5 муралов Харькова Kalias-V
|Название
|Адрес
|Год
|Портрет Тараса Шевченко
|Садовый проезд, 30
|2014
|Портрет Юрия Гагарина
|пр-т Гагарина, 3
|2013
|Портрет Кузьмы Скрябина
|Рымарская 23А
|2018
|Птицы
|Район ХТЗ
|2016
|Петриковская роспись
|пр-т Тракторостроителей, 148
|2017
1. Портрет Тараса Шевченко
На Садовом проезде, 30.
Год – 2014.
Работа создана в честь празднования 200-летия писателя. Она занесена в Книгу рекордов Украины – это самый большой настенный портрет в стране. На него ушло 900 баллончиков с краской.
2. Портрет Юрия Гагарина
На проспекте Гагарина, 39.
Год – 2013.
Кроме космонавта на картине изображен Восток-1 – корабль, на котором Гагарин совершил первый космический полет. На эту работу ушло 450 баллончиков, по одному на квадратный метр.
3. Портрет Кузьмы Скрябина
На улице Рымарской, 23А.
Год – 2018.
Исходник этой работы – фотография из харьковской фотосессии Кузьмы Скрябина. Картина находится рядом со зданием филармонии. Для создания этой работы понадобилось 150 баллончиков краски.
4. Птицы
В районе ХТЗ.
Год – с 2016.
Масштабный проект призван показать красоту обычных украинских птиц – зяблика, синицы, лазоревки, совы, аиста, удода.
5. Петриковская роспись
На проспекте Тракторостроителей, 148.
Год – 2017.
Эта работа занимает более 600 м², а на ее создание ушло более 200 кг краски. Авторская петриковка создана ко Дню города.
Топ-3 муралов Гамлета Зиньковского
Гамлет Зиньковский – один из самых известных авторов стрит-арта. Его муралы только черно-белые и серые, лаконичные и содержат фразы, над которыми нельзя не задуматься.Топ-3 работы художника:
топ-3 муралов Гамлета Зиньковского
|Название
|Адрес
|Год
|Война граффити
|Гоголя, 2
|2016
|Я пытаюсь увидеть правду
|Пушкинская, 25А
|2007
|Гоголь на Гоголя
|Гоголя
|2008-2009
1. Война граффити
На Гоголя, 2.
Год – 2016.
Оригинальная работа художника не сохранилась – она показалась жильцам неуместной, и ее закрасили (через два года после создания). История на этом не закончилась – на закрашенной стене развернулась настоящая война граффити. Неравнодушные люди оставляли надписи и рисунки на стене, которую каждый раз перекрашивали заново.
2. Я пытаюсь увидеть правду
На Пушкинской, 25А.
Год – 2007.
Интерактивные зеркальные очки призывают глубже заглянуть в себя. Очки регулярно разбивают, но автор их восстанавливает.
3. Гоголь на Гоголя
На улице Гоголя.
Год – 2008-2009.
Это не самая типичная работа Гамлета – длинная стена, посвященная творчеству Гоголя, цветная, а не черно-белая.
Топ-5 муралов арт-групп в Харькове
В Харькове больше сотни муралов. Их создают арт-группы и отдельные художники. ТОП-5 самых известных работ:
топ-5 муралов в Харькове от арт-групп
|Название
|Год
|Адрес
|С высоты птичьего полета
|пр-т Тракторостроителей, 144
|2019
|Единение с природой
|Юрьевская, 7
|2017
|Олень
|Пушкинская, 28
|2017
|Птичий герб
|пр-т Гагарина, 2В
|2015
|Кукла-мотанка
|Полтавский шлях, 114
|2013
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1. С высоты птичьего полета
На проспекте Тракторостроителей, 144.
Год – 2017.
Огромный мурал на 600 м² выполнен арт-группой Soul. Над картиной работали три художника и завершили полотно за 10 дней. Оно приурочено ко Дню города и призвано помочь людям “подняться” над повседневной жизнью и переосмыслить ее.
2. Единение с природой
На улице Юрьевской, 7.
Год – 2017.
Работа известных болгарских стрит-артеров Arsek&Erase – девушка в центре природного микрокосма.
3. Олень
На улице Пушкинской, 28.
Год– 2017.
Мурал появился во время недели Германии в Харькове. Он посвящен годовщине дипотношений Украины и Германии.
4. Птичий герб
На проспекте Гагарина, 2В.
Год– 2015.
Тризуб, составленный из снегиря и синицы, изображен на фоне национального флага.
5. Кукла-мотанка
На Полтавском шляхе, 114.
Год – 2013.
Украинская кукла-берегиня создана украинской арт-группой Ку-2 и Жюльеном Малланом в рамках фестиваля Французская весна.
В Харькове спрятано множество удивительных муралов, которые не попадают в топы и обзоры. Прогуляйтесь по городу и посмотрите на них сами. Возможно, вы захотите поделиться с харьковчанами собственным арт-объектом!