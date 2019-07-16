Хто створює найпопулярніші мурали у Харкові, і що потрібно для створення власного арт-об’єкту.
Ви, безсумнівно, бачили великі яскраві картини на стінах будинків і парканах. Це мурали – особливий вид арт-об’єктів, що прикрашають місто.
Чим малюють мурали?
Стріт-арти, що стали візитною карткою міста, зробити не так просто. Вони можуть сягати величезних розмірів – мурал з портретом Тараса Шевченка займає 570 м². Щоб така праця не була зіпсована за сезон, художники використовують стійкі та якісні фарби для графіті. Вони витримують інтенсивне сонячне світло, дощі, вітер, сніг, перепади температури і т.д.
Найбільші мурали, наприклад, портрет Кузьми Скрябіна, виконують кращими фарбами. Для таких робіт можна використовувати аерозолі BeLife – вони розраховані на 5-10 років дії агресивного середовища та не потребують оновлення. Повний список властивостей фарб цього (та інших) брендів ви знайдете на сайті Tricolor.
Мурали Харкова
Стріт-арт – одна з візитних карток Харкова. У місті сотні муралів і щороку з’являються нові картини, присвячені різним темам.
Топ-5 муралів Харкова Kalias-V
Найбільші і відомі картини створені Kalias-V.
топ-5 муралів Харкова Kalias-V
|Назва
|Адреса
|Рік
|Портрет Тараса Шевченка
|Садовий проїзд, 30
|2014
|Портрет Юрія Гагаріна
|пр-т Гагаріна, 3
|2013
|Портрет Кузьми Скрябіна
|Римарська 23А
|2018
|Птахи
|Район ХТЗ
|2016
|Петриківський
розпис
|пр-т Тракторобудівників, 148
|2017
1. Портрет Тараса Шевченка
На Садовому проїзді, 30.
Рік – 2014.
Робота створена на честь святкування 200-річчя письменника. Вона занесена в Книгу рекордів України – це найбільший настінний портрет в країні. На нього витратили 900 балончиків з фарбою.
2. Портрет Юрія Гагаріна
На проспекті Гагаріна, 39.
Рік – 2013.
Крім космонавта на картині зображений Схід-1 – корабель, на якому Гагарін здійснив перший космічний політ. На цю роботу витратили 450 балончиків, по одному на квадратний метр.
3. Портрет Кузьми Скрябіна
На вулиці Римарській, 23А.
Рік – 2018.
Першоджерело цієї роботи – фотографія з харківської фотосесії Кузьми Скрябіна. Картина знаходиться поруч з будівлею філармонії. Для створення цієї роботи знадобилося 150 балончиків фарби.
4. Птахи
В районі ХТЗ.
Рік – з 2016.
Масштабний проект, що покликаний показати красу звичайних українських птахів – зяблика, синиці, блакитної синиці, сови, лелеки, одуда.
5. Петриківський розпис
На проспекті Тракторобудівників, 148.
Рік – 2017.
Ця робота займає більше 600 м², а на її створення витратили більше 200 кг фарби. Авторська петриківка створена до Дня міста.
Топ-3 мурали Гамлета Зіньківського
Гамлет Зіньківський – один з найвідоміших авторів стріт-арту. Його мурали тільки чорно-білі та сірі, лаконічні та містять фрази, над якими не можна не задуматися. Топ-3 роботи художника:
топ-3 мурали Гамлета Зіньківського
|Назва
|Адреса
|Рік
|Війна графіті
|Гоголя, 2
|2016
|Я намагаюсь побачити правду
|Пушкінська, 25А
|2007
|Гоголь на Гоголя
|Гоголя
|2008-2009
1. Війна графіті
На Гоголя, 2.
Рік – 2016.
Оригінальна робота художника не збереглася – вона здалася мешканцям недоречною, і її зафарбували (через два роки після створення). Історія на цьому не закінчилася – на зафарбованій стіні розгорнулася справжня війна графіті. Небайдужі люди залишали написи та малюнки на стіні, яку щоразу перефарбовували заново.
2. Я намагаюся побачити правду
На Пушкінській, 25А.
Рік – 2007.
Інтерактивні дзеркальні окуляри закликають глибше заглянути в себе. Окуляри регулярно розбивають, але автор їх відновлює.
3. Гоголь на Гоголя
На вулиці Гоголя.
Рік – 2008-2009.
Це не найтиповіша робота Гамлета – довга стіна, присвячена творчості Гоголя, кольорова, а не чорно-біла.
Топ-5 муралів арт-груп у Харкові
У Харкові більше сотні муралів. Їх створюють арт-групи та окремі художники. Топ-5 найбільш відомих робіт:
топ-5 муралів у Харкові від арт-груп
|Назва
|Адреса
|Рік
|З висоти пташиного польоту
|пр-т Тракторобудівників, 144
|2019
|Єднання з природою
|Юр’ївська, 7
|2017
|Олень
|Пушкінська, 28
|2017
|Пташиний герб
|пр-т Гагаріна, 2В
|2015
|Лялька-мотанка
|Полтавський шлях, 114
|2013
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1. З висоти пташиного польоту
На проспекті Тракторобудівників, 144.
Рік – 2017.
Величезний мурал на 600 м² виконаний арт-групою Soul. Над картиною працювали три художники і завершили полотно за 10 днів. Воно приурочене до Дня міста і покликане допомогти людям “піднятися” над повсякденним життям і переосмислити його.
2. Єднання з природою
На вулиці Юр’ївській, 7.
Рік – 2017.
Робота відомих болгарських стріт-артерів Arsek&Erase – дівчина в центрі природного мікрокосму.
3. Олень
На вулиці Пушкінській, 28.
Рік- 2017.
Мурал з’явився під час тижня Німеччини в Харкові. Він присвячений річниці дипломатичних відносин України та Німеччини.
4. Пташиний герб
На проспекті Гагаріна, 2В.
Рік- 2015.
Тризуб, складений з снігура та синиці, зображений на тлі національного прапора.
5. Лялька-мотанка
На Полтавському шляху, 114.
Рік – 2013.
Українська лялька-берегиня створена українською арт-групою Ку-2 і Жюльєном Малланом в рамках фестивалю Французька весна.
У Харкові заховано безліч дивовижних муралів, які не потрапляють в топи та огляди. Прогуляйтеся містом і подивіться на них самі. Можливо, ви захочете поділитися з харків’янами власним арт-об’єктом!