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Факти / Культура

Мурали Харкова: хто і як прикрашає місто

Партнерський матеріал

Хто створює найпопулярніші мурали у Харкові, і що потрібно для створення власного арт-об’єкту.

Мурали Харкова: хто і як прикрашає місто

Ви, безсумнівно, бачили великі яскраві картини на стінах будинків і парканах. Це мурали – особливий вид арт-об’єктів, що прикрашають місто.

Чим малюють мурали?

Стріт-арти, що стали візитною карткою міста, зробити не так просто. Вони можуть сягати величезних розмірів – мурал з портретом Тараса Шевченка займає 570 м². Щоб така праця не була зіпсована за сезон, художники використовують стійкі та якісні фарби для графіті. Вони витримують інтенсивне сонячне світло, дощі, вітер, сніг, перепади температури і т.д.

Найбільші мурали, наприклад, портрет Кузьми Скрябіна, виконують кращими фарбами. Для таких робіт можна використовувати аерозолі BeLife – вони розраховані на 5-10 років дії агресивного середовища та не потребують оновлення. Повний список властивостей фарб цього (та інших) брендів ви знайдете на сайті Tricolor.

Мурали Харкова

Стріт-арт – одна з візитних карток Харкова. У місті сотні муралів і щороку з’являються нові картини, присвячені різним темам.

Топ-5 муралів Харкова Kalias-V

Найбільші і відомі картини створені Kalias-V.

топ-5 муралів Харкова Kalias-V

Назва Адреса Рік
Портрет Тараса Шевченка Садовий проїзд, 30 2014
Портрет Юрія Гагаріна пр-т Гагаріна, 3 2013
Портрет Кузьми Скрябіна Римарська 23А 2018
Птахи Район ХТЗ 2016
Петриківський

розпис

 пр-т Тракторобудівників, 148 2017

1. Портрет Тараса Шевченка

На Садовому проїзді, 30.
Рік – 2014.
Робота створена на честь святкування 200-річчя письменника. Вона занесена в Книгу рекордів України – це найбільший настінний портрет в країні. На нього витратили 900 балончиків з фарбою.

2. Портрет Юрія Гагаріна

На проспекті Гагаріна, 39.
Рік – 2013.

Крім космонавта на картині зображений Схід-1 – корабель, на якому Гагарін здійснив перший космічний політ. На цю роботу витратили 450 балончиків, по одному на квадратний метр.

3. Портрет Кузьми Скрябіна

На вулиці Римарській, 23А.
Рік – 2018.
Першоджерело цієї роботи – фотографія з харківської фотосесії Кузьми Скрябіна. Картина знаходиться поруч з будівлею філармонії. Для створення цієї роботи знадобилося 150 балончиків фарби.

4. Птахи

В районі ХТЗ.
Рік – з 2016.
Масштабний проект, що покликаний показати красу звичайних українських птахів – зяблика, синиці, блакитної синиці, сови, лелеки, одуда.

5. Петриківський розпис

На проспекті Тракторобудівників, 148.
Рік – 2017.
Ця робота займає більше 600 м², а на її створення витратили більше 200 кг фарби. Авторська петриківка створена до Дня міста.

Топ-3 мурали Гамлета Зіньківського

Гамлет Зіньківський – один з найвідоміших авторів стріт-арту. Його мурали тільки чорно-білі та сірі, лаконічні та містять фрази, над якими не можна не задуматися. Топ-3 роботи художника:

топ-3 мурали Гамлета Зіньківського

Назва Адреса Рік
Війна графіті Гоголя, 2 2016
Я намагаюсь побачити  ​правду Пушкінська, 25А 2007
Гоголь на Гоголя Гоголя 2008-2009

1. Війна графіті

На Гоголя, 2.
Рік – 2016.
Оригінальна робота художника не збереглася – вона здалася мешканцям недоречною, і її зафарбували (через два роки після створення). Історія на цьому не закінчилася – на зафарбованій стіні розгорнулася справжня війна графіті. Небайдужі люди залишали написи та малюнки на стіні, яку щоразу перефарбовували заново.

2. Я намагаюся побачити правду

На Пушкінській, 25А.
Рік – 2007.
Інтерактивні дзеркальні окуляри закликають глибше заглянути в себе. Окуляри регулярно розбивають, але автор їх відновлює.

3. Гоголь на Гоголя

На вулиці Гоголя.
Рік – 2008-2009.
Це не найтиповіша робота Гамлета – довга стіна, присвячена творчості Гоголя, кольорова, а не чорно-біла.

Топ-5 муралів арт-груп у Харкові

У Харкові більше сотні муралів. Їх створюють арт-групи та окремі художники. Топ-5 найбільш відомих робіт:

топ-5 муралів у Харкові від арт-груп

Назва Адреса Рік
З висоти пташиного польоту пр-т Тракторобудівників, 144 2019
Єднання з природою Юр’ївська, 7 2017
Олень Пушкінська, 28 2017
Пташиний герб пр-т Гагаріна, 2В 2015
Лялька-мотанка Полтавський шлях, 114 2013

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1. З висоти пташиного польоту

На проспекті Тракторобудівників, 144.
Рік – 2017.
Величезний мурал на 600 м² виконаний арт-групою Soul. Над картиною працювали три художники і завершили полотно за 10 днів. Воно приурочене до Дня міста і покликане допомогти людям “піднятися” над повсякденним життям і переосмислити його.

2. Єднання з природою

На вулиці Юр’ївській, 7.
Рік – 2017.
Робота відомих болгарських стріт-артерів Arsek&Erase – дівчина в центрі природного мікрокосму.

3. Олень

На вулиці Пушкінській, 28.
Рік- 2017.
Мурал з’явився під час тижня Німеччини в Харкові. Він присвячений річниці дипломатичних відносин України та Німеччини.

4. Пташиний герб

На проспекті Гагаріна, 2В.
Рік- 2015.

Тризуб, складений з снігура та синиці, зображений на тлі національного прапора.

5. Лялька-мотанка

На Полтавському шляху, 114.
Рік – 2013.
Українська лялька-берегиня створена українською арт-групою Ку-2 і Жюльєном Малланом в рамках фестивалю Французька весна.

У Харкові заховано безліч дивовижних муралів, які не потрапляють в топи та огляди. Прогуляйтеся містом і подивіться на них самі. Можливо, ви захочете поділитися з харків’янами власним арт-об’єктом!

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