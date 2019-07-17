Владимир Зеленский рассказал в интервью, почему пошел в президенты, какие уже есть маленькие успехи в должности, и почему решил позвонить Владимиру Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем звонке российскому президенту Владимиру Путину и назвал свои маленькие победы в должности.

Почему Зеленский пошел в президенты

– Если бы я точно не верил, что все получится, я бы точно этим не занимался, и в любой момент мог бы уйти с должности, но это не правильно, потому что люди тебе верят. Самое главное, что люди тебе верят. Я уверен, что они мне помогут. Во-первых, своей уверенностью.

Маленькие победы Зеленского на должности

– Победы есть: вручили подозрение господину Насалику (министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. – Ред.). ГБР провело обыски в министерстве обороны. Попросили главу Государственной фискальной службы (Александра Власова. – Ред.), чтобы он уволил четверых человек, которые были в схеме контрабанды. Он их не уволил, поэтому пришлось договориться с ним, но публично, чтобы он ушел в отставку.

Почему Зеленский решил позвонить Путину

– Все партнеры Украины против того, чтобы я позвонил Путину. Но я решил позвонить. Потому что это вопрос Украины, наших граждан.

Мы должны благодарить наших западных партнеров за поддержку, но иметь свое мнение. Все меня пугали этим разговором.

Путин мне сказал, что он видит решение вопроса пленных “всех на всех”. Я ему откровенно сказал, что “всех на всех” я с радостью, но список наших ребят, которые находятся на оккупированных территориях, не совпадает со списком тех, кто контролирует сейчас наши территории. Давайте начнем с моряков.

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Зеленский о сроках саммита нормандской четверки

– Есть нормандский формат, который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей, договорились, что будет еще одна встреча более существенная. И через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера: президент Украины, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я думаю, мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса.

Во сколько просыпается Зеленский

Просыпаюсь в 6.30, иногда в 7.00. Засыпаю где-то в полночь. Facebook читаю, Instagram смотрю.

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