Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Киевом и Москвой есть разногласия относительно формата обмена пленными.

Президент России Владимир Путин обсуждал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обмен пленными по формуле “всех на всех”, но ее еще предстоит уточнить экспертам.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Киеве и Москве по-разному понимают слово “всех” в некоторых аспектах.

Песков уточнил, что речь идет “о различии в людях”:

– Кого считают всеми: в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот.

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При этом пресс-секретарь Путина отказался уточнять, идет ли речь об обмене политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщалось, на переговорах в Минске стороны договорились о начале процедуры обмена военнопленными по схеме 208 на 69.