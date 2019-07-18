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Факты / Украина / Политика

Киев и Москва по-разному видят обмен пленными “всех на всех” – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Киевом и Москвой есть разногласия относительно формата обмена пленными.

Киев и Москва по-разному видят обмен пленными “всех на всех” – Песков

Президент России Владимир Путин обсуждал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обмен пленными по формуле “всех на всех”, но ее еще предстоит уточнить экспертам.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Киеве и Москве по-разному понимают слово “всех” в некоторых аспектах.

Песков уточнил, что речь идет “о различии в людях”:

– Кого считают всеми: в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот.

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При этом пресс-секретарь Путина отказался уточнять, идет ли речь об обмене политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщалось, на переговорах в Минске стороны договорились о начале процедуры обмена военнопленными по схеме 208 на 69.

Источник: Интерфакс-Украина

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