МИД Украины назвало решение российского суда очередным нарушением международного права.

МИД Украины выразило протест из-за решения Лефортовского суда Москвы о продлении срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

Задержание украинцев и трех военно-морских судов Украины в ведомстве назвали грубым и продолжающимся нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права.

В ведомстве отметили, что невыполнение обязанности по немедленному освобождению судов и военнослужащих нарушает приказ Международного трибунала по морскому праву и Конвенции ООН по морскому праву.

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МИД подчеркивает, что продление ареста украинским морякам еще больше обостряет спор между Российской Федерацией и Украиной.

Как сообщалось, суд в Москве продлил арест 24 украинским морякам на три месяца.