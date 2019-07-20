В день тишины перед парламентскими выборами 2019, который начинается в ночь на субботу, 20 июля, запрещается любая предвыборная агитация.
День тишины перед парламентскими выборами 2019 начинается в субботу, 20 июля, в 00.00.
– Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов, – говорится в законе О выборах народных депутатов Украины.
В полночь 20 июля коммунальные службы обязаны очистить стены и столбы от предвыборной агитации, снять борды с политической рекламой.
В этот период запрещена любая агитация, а также обнародование результатов социологических исследований, поскольку они могут повлиять на мнение избирателей.
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День тишины нужен избирателям, чтобы отдохнуть от политической рекламы и еще раз все взвесить перед принятием важного решения.
Фактически это день перед выборами и непосредственно сам день голосования – 20 и 21 июля.
Кстати, день тишины касается всех выборов – президентских, парламентских и местных.
Важно! День тишины не распространяется на информацию непосредственно о самих выборах, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.
Что относится к предвыборной агитации
Чтобы понять, что запрещается в день тишины, необходимо конкретизировать – что относится к предвыборной агитации:
- встречи с избирателями;
- проведение митингов;
- публичные дебаты, дискуссии, круглые столы и пресс-конференции;
- политическая реклама в СМИ – выступления, интервью, видеофильмы;
- распространение избирательных открыток, плакатов и других печатных агитационных материалов или печатных изданий;
- размещение агитации на носителях наружной рекламы;
- проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке политических партий, а также обнародование информации о такой поддержке;
- публичные призывы голосовать за или не голосовать за партии, или публичные оценки деятельности политических сил;
- установление информационных палаток.
Какое наказание за нарушения в день тишины
За нарушение вышеперечисленных запретов 20 и 21 июля установлена административная ответственность, прописанная в ст. 212-10 Кодекса Украины об административных нарушениях.
Проведение предвыборной агитации в день тишины наказывается штрафом:
- для граждан – от 30 до 50 минимумов доходов (510-850 грн);
- для должностных лиц – от 50 до 80 минимумов доходов (850-1360 грн).
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