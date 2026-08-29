На Житомирской трассе (М-06 Киев — Чоп) частично восстановили проезд, ранее полностью перекрывавшийся из-за детонации в селе Мила Киевской области, возникшей в результате российской атаки.

Об этом сообщает начальник департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Обновление по движению на Житомирской трассе

Теперь транспорту разрешили движение одной полосой в обоих направлениях – как в сторону Киева, так и к Житомиру.

Сейчас смотрят

Для проезда открыли правовую часть автодороги в направлении Житомира.

На участке от 15 до 32 километра работают патрульные полицейские и профильные службы, регулирующие транспортные потоки.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать временную схему движения и следовать указаниям правоохранителей.

Вечером 28 августа Житомирскую трассу перекрыли из-за детонации в селе Мила Киевской области, в результате чего известно по меньшей мере 27 погибших и 42 пострадавших, среди которых есть дети.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.