Свободная Украина оказалась устойчивее авторитарных режимов, а попытки врага спрогнозировать ее судьбу по количеству ресурсов и вооружения каждый раз терпели неудачу. Причиной этого руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, прежде всего, называет готовность украинцев брать на себя ответственность.

Такое мнение он высказал в своей авторской колонке, подготовленной для выставки Той день по случаю 35-й годовщины независимости.

Буданов об ошибочности прогнозов по устойчивости Украины

В публикации отмечается, что за три десятилетия государство неоднократно сталкивалось с пророчествами по поводу своей неспособности выстоять.

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Среди них – сомнения в 1991 году относительно самого появления страны и расчет оккупантов захватить Киев за трое суток в 2022-м. Главная ошибка таких прогнозов заключалась в неспособности учесть устойчивость украинского общества.

– Все эти прогнозы, разные по времени и авторам, ошибались в одном и том же. Их составляли, считая то, что можно сосчитать: ресурсы, арсеналы, проценты. Считать надо было людей, готовых взять ответственность тогда, когда никто не имеет права этого требовать. Таких людей у ​​нас каждый раз оказывалось больше, чем кто-либо мог предвидеть. Это главное, что следует знать об Украине, – убежден Буданов.

Размышляя о том, почему закрытые авторитарные системы то и дело терпят поражение в противостоянии с обществом свободных граждан, руководитель Офиса президента выразил мнение, что сила демократии заключается в человеческом измерении, а не в жестких вертикалях власти.

– Эта война доказала простую истину: свободное государство устойчивее любой вертикали. Диктатуры держатся на страхе – и именно поэтому они обречены, – заметил Буданов.

Он убежден, что и в дальнейшем именно граждане Украины будут главными двигателями ее будущего.

– Будущее не гарантировано никому из нас лично – война напоминает об этом каждый день. Но именно поэтому можно с уверенностью сказать: будущее гарантировано Украине. Его гарантия – люди, которые уже сегодня каждый день делают больше, чем от них можно потребовать, – резюмировал он.

Ранее Кирилл Буданов также делился своим видением того, как должна работать оборонная демократия в условиях полномасштабной войны в Украине.

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