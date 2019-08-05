Вже цієї осені курс долара може злетіти до 30 гривень.

У жовтні-листопаді українцям варто чекати на зростання курса долара.

– Час, коли варто очікувати цієї ситуації, – третя декада жовтня і перша декада листопада поточного року, – прогнозує міжнародний економічний експерт, голова ГО Національний інтерес України Ігор Гарбарук.

На думку експерта, зміцнення гривні зараз має виключно спекулятивну основу. Ближче до кінця року спостерігатиметься обмін української валюти на долари, що і призведе до зростання курсу американської валюти.

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– Встановлення на рівні 17% Нацбанком облікової ставки забезпечить власникам ОВДП надприбуток, – каже Гарбарук.

Нагадаємо, що в інвесткомпанії ICU припускають, що до кінця року ціна за $1 може зрости до 27 грн.

Джерело: Факти