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Факты / Украина / Политика

Два требования РФ на нормандской встрече – прогноз Апаршина

Россия во время встречи в нормандском формате будет требовать от руководства Украины прямых переговоров с главарями так называемых ЛДНР.

Нормандський формат

Помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин заявил, что на заседании нормандской четверки Российская Федерация потребует от Украины прямых переговоров с так называемыми ЛНР/ДНР.

– Можем ли мы на это согласиться? Я думаю, что нет, – сказал он.

Он добавляет, что Россия будет убеждать Украину при необходимости “забыть” про Крым в обмен на возможное урегулирование ситуации в Донбассе.

– Вторая позиция – Российская Федерация пытается убедить нас, что Крым нужно забыть, а относительно наших территорий, которые сегодня оккупированы, они могут вести какие-то разговоры.

Но опять же – это будет автономия. Нужна автономия? Мне нет. И я не знаю, как сегодня решить эту проблему, она зашла в глубокий угол, – заявил Апаршин.

Помощник руководителя ОП заверил, что президент Владимир Зеленский и его команда никогда не будут принимать решения в ущерб государству.

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-Они не примут никакого решения, чтобы мы потеряли что-то как страна, – заявил советник президента.

Напомним, что 6 августа, не смотря на “хлебное перемирие”, были обстреляны позиции украинских военных, в результате чегопогибло четверо бойцов ВСУ.

Из-за этого с утра 7 августа Владимир Зеленский провел срочное совещание, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава Генштаба и представители ключевых подразделений ВСУ.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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