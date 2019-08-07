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Факти / Україна / Політика

Дві вимоги РФ на нормандській зустрічі – прогноз Апаршина

Росія під час зустрічі у нормандському форматі вимагатиме від керівництва України прямих переговорів з ватажками так званих ЛДНР.

Нормандський формат

Помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин заявив, що на засіданній нормандської четвірки Російська Федерація вимагатиме від України прямих переговорів з так званими ЛНР/ДНР.

– Чи можемо ми на це погодитись? Я думаю, що ні, – сказав він.

Він додає, що Росія переконуватиме Україну за необхідності “забути” про Крим в обмін на можливе врегулювання ситуації на Донбасі.

– Друга позиція – Російська Федерація намагатиметься переконати нас, що Крим потрібно забути, а стосовно наших територій, які сьогодні є окупованими, вони можуть вести якісь розмови.

Але знову ж таки – це буде автономія. Чи потрібна автономія? Мені ні. І я не знаю, як на сьогодні вирішити цю проблему, вона зайшла у глибокий кут, – заявив Апаршин.

Помічник керівника ОП запевнив, що президент Володимир Зеленський та його команда ніколи не ухвалюватимуть рішення на шкоду державі.

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– Вони жодного рішення не приймуть, щоб ми втратили щось як країна, – заявив радник президента.

Нагадаємо, що 6 серпня, незважаючи на “хлібне перемир’я”, були обстріляні позиції українських військових, у результаті чогозагинуло четверо бійців ЗСУ.

Через це зранку 7 серпня Володимир Зеленський провів термінову нараду, на якій були присутні секретар РНБО, глава Генштабу та представники ключових підрозділів ЗСУ.

 

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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