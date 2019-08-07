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Факты / Украина

Уволил еще в июне: Зеленский ответил на петицию по Богдану

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении Андрея Богдана с должности главы Администрации президента.

Уволил еще в июне: Зеленский ответил на петицию по Богдану

Владимир Зеленский в ответ на петицию №22/053772-эп об увольнении Андрея Богдана с должности главы Администрации президента сообщил, что сделал это еще 25 июня 2019 года.

Согласно статье 40 Конституции Украины и статьи 23-1 закона Украины Об обращении граждан мною рассмотрено размещенную на веб-сайте официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 тыс. граждан.

Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины.

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Владимир Зеленский действительно подписал указ об увольнении 25 июня. Но в тот же день он подписал еще один документ – о создании Офиса президента.

Соответственно, Андрей Богдан был уволен с должности главы Администрации президента 25 июня, но в тот же день назначен на должность главы Офиса президента.

К слову, ранее СМИ публиковали заявление Андрея Богдана об отставке.

Источник: Офис Президента

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