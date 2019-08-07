Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про звільнення Андрія Богдана з посади голови Адміністрації президента.

Володимир Зеленський у відповідь на петицію №22/053772-еп про звільнення Андрія Богдана з посади голови Адміністрації президента повідомив, що зробив це ще 25 червня 2019 року.

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 закону України Про звернення громадян мною розглянуто розміщену на вебсайті офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади глави Адміністрації президента України, яку підтримали понад 25 тис. громадян. Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що указом президента України від 25 червня 2019 року № 434 А. Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента України.

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Володимир Зеленський дійсно підписав указ про звільнення 25 червня. Але в той же день він підписав ще один документ – про створення Офісу президента.

Відповідно, Андрій Богдан був звільнений з посади глави Адміністрації президента 25 червня, але того ж дня призначений на посаду глави Офісу президента.

До слова, раніше ЗМІ публікували заяву Андрія Богдана про відставку.