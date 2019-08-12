PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский требует уволить руководителей полиции и СБУ Житомирской из-за янтарных схем

Президент Владимир Зеленский потребовал уволить руководителей районных отделений Нацполиции в Житомирской области.

Владимир Зеленский

Глава Нацполиции Сергей Князев пообещал уволить начальников полиции в Олевском, Овруцком и Коростенском районах Житомирской области. Также будет уволен и глава СБУ области.

Соответствующую просьбу озвучил во время заседания в Житомирской области президент Владимир Зеленский.

Глава государства считает, что в схеме незаконной добычи янтаря замешаны Нацполиция и СБУ.

Читайте: Уволил еще в июне: Зеленский ответил на петицию по Богдану

Зеленский попросил уволиться начальника полиции Житомирской области после того, как заслушал его доклад о незаконной добыче янтаря.

– Я вам не верю, я буду говорить с руководителем. Я вам рекомендую тоже покинуть свой пост… Я не верю вам, потому что за четыре года вы говорите, что прекратили, а у нас есть экономические выводы, что вы тут прекратили, кто прекратил, – сказал президент.

К слову, во время визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский представил нового главу ОГА.

Фото: Офис Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Это война криминальных авторитетов с государством – Зеленский о добыче янтаря
Первое заседание Рады: послание Зеленского и план действий Слуги народа
Зеленский представил нового председателя Житомирской ОГА Бунечко
Война закончится, гривна будет стабильной: прогноз нумеролога для Украины на 5 лет
Как Курбан-байрам празднуют в Украине: киевская мечеть собрала 4 тыс. верующих
Зеленский назначил Кулешова начальником департамента кибербезопасности СБУ
Зеленский сможет договориться с Путиным – Трамп
Трамп ждет Зеленского в Белом доме в ближайшее время
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка