Президент Владимир Зеленский потребовал уволить руководителей районных отделений Нацполиции в Житомирской области.

Глава Нацполиции Сергей Князев пообещал уволить начальников полиции в Олевском, Овруцком и Коростенском районах Житомирской области. Также будет уволен и глава СБУ области.

Соответствующую просьбу озвучил во время заседания в Житомирской области президент Владимир Зеленский.

Глава государства считает, что в схеме незаконной добычи янтаря замешаны Нацполиция и СБУ.

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Зеленский попросил уволиться начальника полиции Житомирской области после того, как заслушал его доклад о незаконной добыче янтаря.

– Я вам не верю, я буду говорить с руководителем. Я вам рекомендую тоже покинуть свой пост… Я не верю вам, потому что за четыре года вы говорите, что прекратили, а у нас есть экономические выводы, что вы тут прекратили, кто прекратил, – сказал президент.

К слову, во время визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский представил нового главу ОГА.