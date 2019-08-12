Президент України Володимир Зеленський 12 липня відвідав Житомирську область з робочою поїздкою. Факти ICTV зібрали ключові заяви глави держави.

Володимир Зеленський у Житомирі під час наради з питань незаконного видобутку бурштину пообіцяв покарати всіх винних.

Саме з цією проблемою пов’язано ряд заяв та рішень глави держави.

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По-перше, президент запевнив, що всі причетні до діяльності бурштинової мафії не уникнуть відповідальності:

– Ми з гвинтокрила побачили, що у вас відбувається і з вирубкою лісу, і з бурштином. Знаємо всі прізвища, хто стоїть за розкраданням державних надр. Ми обов’язково займемося цим питанням. Думаю, що ці люди далеко не поїдуть з нашої країни.

По-друге, Зеленський наказав звільнити керівників райвідділів поліції та обласних управлінь СБУ у трьох областях – Волинській, Рівненській, Житомирській, де ця проблема набула масштабів екологічного лиха.

– Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин, що це справжня війна кримінальних авторитетів, які прикривалися і поліцією, і СБУ, і прокуратурою, з державою, – підкреслив президент.

Також глава держави звернувся до начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського з вимогою піти у відставку.

– П’ять років розграбувань. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете самі звільнитися? – сказав Зеленський.

З такою ж пропозицією він звернувся до керівника поліції Житомирської області.

До слова, Володимир Зеленськи у Житомирі також представив нового голову ОДА.