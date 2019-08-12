PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киеве ограничат движение через пешеходный мост на Труханов остров

В Киеве 12, 13 и 14 августа ограничат движение через мост на Труханов остров.

В Киеве ограничат движение через пешеходный мост на Труханов остров

На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров на три дня ограничат движение из-за противаварийных работ.

Конструкцию будут укреплять платами.

Соответственно ограничение движения будет:

  • с 23.00 12 августа до 10.00 13 августа;
  • с 23.00 13 августа до 10.00 14 августа;
  • с 23.00 14 августа до 10.00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов.

Читайте: Пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов – КГГА

Коммунальщики называют ограничение движения на три дня вынужденным из-за большого объема работ.

Напомним, ранее в Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров.

Источник: Киевавтодор

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка