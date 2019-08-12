В Киеве 12, 13 и 14 августа ограничат движение через мост на Труханов остров.
На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров на три дня ограничат движение из-за противаварийных работ.
Конструкцию будут укреплять платами.
Соответственно ограничение движения будет:
- с 23.00 12 августа до 10.00 13 августа;
- с 23.00 13 августа до 10.00 14 августа;
- с 23.00 14 августа до 10.00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов.
Читайте: Пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов – КГГА
Коммунальщики называют ограничение движения на три дня вынужденным из-за большого объема работ.
Напомним, ранее в Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров.
Источник: Киевавтодор
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+