В Киеве 12, 13 и 14 августа ограничат движение через мост на Труханов остров.

На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров на три дня ограничат движение из-за противаварийных работ.

Конструкцию будут укреплять платами.

Соответственно ограничение движения будет:

с 23.00 12 августа до 10.00 13 августа;

с 23.00 13 августа до 10.00 14 августа;

с 23.00 14 августа до 10.00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов.

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Коммунальщики называют ограничение движения на три дня вынужденным из-за большого объема работ.

Напомним, ранее в Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров.

Источник: Киевавтодор