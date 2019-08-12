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Факти / Україна

Зеленський вимагає звільнити керівників поліції і СБУ Житомирщини через бурштинові схеми

Президент Володимир Зеленський вимагає звільнити керівників районних відділень Нацполіції у Житомирській області.

Володимир Зеленський

Голова Нацполіції Сергій Князєв пообіцяв звільнити начальників поліції в Олевському, Овруцькому та Коростенському районах Житомирської області. Також буде звільнений і голова СБУ області.

Відповідне прохання озвучив під час засідання у Житомирській області президент Володимир Зеленський.

Глава держави вважає, що у схемі незаконного видобутку бурштину задіяні Нацполіція та СБУ.

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Зеленський попросив звільнитися начальника поліції Житомирської області після того, як заслухав його доповідь про незаконний видобуток бурштину.

– Я вам не вірю, я говоритиму з керівником. Я вам рекомендую теж покинути свою посаду… Я не вірю вам, бо за чотири роки ви говорите, що припинили, а в нас є економічні висновки, що ви тут припинили, хто припинив, – сказав президент.

До слова, під час візиту на Житомирщину президент Володимир Зеленський представив нового голову ОДА.

Фото: Офіс Президента

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