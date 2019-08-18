В первые дни после Чернобыльской катастрофы разведка США сомневались в правдивости сообщений власти СССР о количестве жертв.

Национальный архив безопасности обнародовал первый отчет разведки США по катастрофе на ЧАЭС 26 апреля 1986 года, который датируется 2 мая.

В секретном докладе ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц назвал чушью официальную информацию советской власти о том, что в результате взрыва на ЧАЭС погибли только два человека.

– Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около 100 человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем ​​могла насчитывать до 200, а ночью – до 70 человек, – пояснил он.

Абрамовиц предполагал, что большинство персонала сразу эвакуировали, хотя на самом деле после взрыва эвакуации не объявляли.

Читайте: Що ви знаєте про аварію на ЧАЕС – ТЕСТ

Кроме того, из-за масштабов разрушения в разведке думали, что все, кто был вблизи реактора, погибли.

– Учитывая масштаб разрушения, который наблюдается на снимках с места происшествия, нам кажется, что все, кто находился в непосредственной близости от взрыва четвертого энергоблока, либо умерли, либо получили летальные дозы радиационного облучения, – говорится в отчете.

Ранее Факты ICTV публиковали истории ликвидаторов аварии на ЧАЭС.