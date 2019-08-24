Ко Дню независимости 2019 голос парадов Дмитрий Хоркин в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о своей работе диктора, о том, как готовятся к мероприятиям на День независимости, и о лучшем параде в его жизни.

На День независимости ежегодно сотни тысяч украинцев следят за парадом. Кто-то через экраны телевизоров, кому-то посчастливилось присутствовать лично. Мы внимательно слушаем диктора, который комментирует происходящее. Впрочем, редко задумываемся, кто остается за кулисами и как там все работает.

Дмитрий Хоркин – голос официальных мероприятий Украины. Он провел последние восемь парадов ко Дню независимости и Дню победы.

В эксклюзивном интервью журналисту Фактов ICTV Владимиру Михайлову он рассказал об аспектах своей работы.

– Дмитрий, ты помнишь, как комментировал свой первый парад?

– Если взять полноценный парад с военной техникой, то это 2014 год. До этого были квазипарады.

– Волновался?

– Не сильно волновался. Я до того уже объявлял президентов, работал с 2009 года в протокольной службе главы государства. Поэтому первый аудиторный шок ответственности на таких мероприятиях уже прошел.

Когда я начал работать, мне было 25 лет. Потом офицер Генштаба, который был прикреплен консультантом, говорил – Дима, ты во время парада шесть раз снимал пиджак и снова набрасывал.

То есть меня то бросало в жар, я весь мокрый был, то трясло. Настолько это было ответственно.

Боишься, но главным образом потому, что у диктора текст опорный. Когда я объявляю, что за несколько минут вы увидите такую-то технику, это опорная фраза для БТРов, которые стоят на Бессарабке, что им нужно заводиться.

У меня ответственный текст. Если я что-то перепутаю, то могу сбить ход всего парада. Поэтому репетиций проходит по меньшей мере 11.

– На один парад 11 репетиций?

– По меньшей мере. Они всегда проходят в 6.00 на авиаполигоне. Расчерчивается в реальных размерах Крещатик и Майдан Независимости и происходит прогон репетиции.

– Парады всегда затягиваются. У вас по времени все секунда в секунду?

– Ни разу не было, чтобы он затянулся. У меня за неделю сценарий. Окончательный дается в ночь перед Днем независимости. Никогда не было такого, чтобы мы затянули.

– То есть твои слова идут секунда в секунду, так как надо?

– Да. В сценарии все расписано по секундам. Например, прошлогодний парад, где была авиатехника – истребители вылетают из юга Украины, вертолеты – с Житомирщины. Они сходятся в одной точке. Летят с разной скоростью, с разных аэродромов.

Если ты собьешься буквально на 20 секунд, собьется полностью их порядок. Не может прилететь истребитель с такой же скоростью, как и вертолет, который может просто зависнуть в воздухе.

Поэтому, это до секунды. Я не помню во время тех восьми парадов, которые я вел, чтобы у нас что-то изменилось.

Знаю, что до того, как я попал в президентский протокол, при Ющенко, было такое, что президент вместо того, чтобы говорить 7-9 минут, говорил 20. Но президенты, с которыми я за это время работал, в основном придерживались хронометража.

И потом закладывается определенный люфт. Если затянулась речь президента, я знаю, где сократить. И знают специалисты, которые работают.

Или, если наоборот быстро закончили, тогда есть резервный текст, резервные действия, есть оркестр, который может что-то сыграть. Зритель этого не замечает.

– То есть всегда есть поле для импровизации?

– Нет. Это протокольное событие. Импровизация согласована и тысячу раз продумана.

Для диктора это очень сложная работа. Наиболее ответственная здесь филигранная, ювелирная, точная дикция. Это на автоматизме. Ты даже об этом уже не думаешь.

Здесь главное понять, что за чем. Почему по другим местам поехали БТРы, а у меня это было. И есть специалист, консультант из Генштаба, который тебе показывает. Это все происходит очень эмоционально.

Иногда даже мат-перемат – другое объявляй, что ты читаешь. А ты спокойно – дамы и господа, приветствуйте…

– Вот ты говоришь, что 11 раз проходят репетиции. Ты запоминаешь текст, можешь начитать?

– Нет смысла запоминать, потому что в последнюю ночь перед финальным согласованием все еще изменится. Бывает так, что у меня оказывается полузнакомый текст.

– Ты комментировал восемь парадов. Каким гордишься больше всего?

– 25-летием независимости Украины – четверть века. Это для меня было очень знаково, а для профессии, а я ее называю закадр-закадрович, это был первый триумф. Потому что я ни разу не сбился.

Были сложные условия – впервые вручали знамена. Мне нужно было подобрать актерский тембр. Страна изменилась – страна в состоянии войны.

Одно дело что-то пафосно объявлять, а другое – когда во время парада вручаются знамена, и ты объявляешь, что столько-то получили государственные награды, 10 из них – посмертно. И ты должен сопереживать всему, что ты говоришь.

Я помню, как я закончил и спокойно иду через зону охраны. Никто меня не знает, но все слышали. Никто не узнает диктора. Прихожу к себе на работу, а Facebook разрывается, приходят сообщения из-за рубежа. На следующий день я улетел в Сиэтл вести Дни Украины в Соединенных Штатах.

Пока я летел, сообщения были из всех стран мира. Люди начали интересоваться, а кто там за кадром все это объявляет.

– Когда впервые увидели, как героев награждают в 2016 году, эмоционально было тяжело?

– Опишу ситуацию. После 25-летия независимости я лечу в Сиэтл. Пересадка в Амстердаме три часа. Только тогда, ожидая самолета, начал смотреть парад. Я же почти ничего не вижу, когда проходит парад.

Когда генералу Гордийчуку вручали звание и награды, и он выходит, а его едва держат, а крупным планом потом показывают его жену, я сидел и рыдал в аэропорту Амстердама.

Думаю, Слава Богу, что я не видел этого, я бы не сдержался.

– Ты представляешь еще и технику. В технике уже разбираешься? Отличишь БТР от БМП, например?

– Я сижу у Главпочтштампа, там охраняемая зона. Но техника попадает в кадр раньше. То есть я ее не вижу. И консультант выглядывает, у него есть помощник. Он посмотрел, что пошел БТР – и мне показывает. Мы уже за репетиции разработали систему.

Бывает так, что что-то не завелось. В другом порядке. Тогда начинаем выдергивать листы и искать соответствующий текст.

На одном параде искали текст, а ветер подул, и он вообще разлетелся.

– И что делали?

– У меня был резерв – текст-заливка: Это победа, это наша доблесть и так далее. И пока я тянул время, собирали листы.

– Когда готовятся к парадам, твой первый текст когда приходит? В начале лета или за месяц?

– Сначала приходит текст за месяц. Если брать прошлый год, то 2 августа была первая репетиция. То есть уже есть текст.

В основном это текст с прошлогоднего парада, затем он уточняется.

Каждый раз есть специалисты по тексту – это непосредственно Генштаб, потому что он знает расположение войск и особенности – кто и как шагает.

Еще привлекают историков. В прошлом году у нас был историк из Украинского института национальной памяти. Там уже определенные тонкости, которые я мог не знать – какая битва, как она называется – под Оршей или ОршЕй. Они расставляют все необходимые акценты. Потому что для меня это очень важно.

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Фото: Дмитрий Хоркин, Gettyimages