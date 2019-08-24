На День независимости в 2019 году в Киеве проведут два марша.

На День независимости 2019 в столице пройдет Шествие достоинства, которое организовывает Офис президента, и Марш защитников Украины, который проводят представители ветеранских организаций.

Перед Шествием достоинства проведут церемонию чествования памяти героев Украины, которые отдали свои жизни за свободу нашей страны. Она начнется в 9.30.

Будет также объявлена общенациональная минута молчания, во время которой прозвучит сто ударов колокола.

В 9.50 начнут награждение граждан Украины, которые достигли успехов в разных сферах. После этого начнется Шествие достоинства.

В нем будут участвовать защитники Украины и представители различных профессий.

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Марш защитников на День независимости начнется в 11.00. В нем примут участие члены семей погибших защитников Украины, раненые участники и семьи погибших во время Революции Достоинства, украинские ветераны.

Всего в марше должны участвовать около 10 тыс. человек.

Он начнется в парке Шевченко, его участники спустятся по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, а потом пройдут по Крещатику.

После этого на Михайловской площади почтят минутой молчания память погибших воинов.

К слову, Факты ICTV проведут прямую трансляцию мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины.