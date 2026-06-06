В ночь на 6 июня в РФ сообщали о пожарах на нефтяных объектах в Тюмени и Усть-Лабинске. В сети пишут о вероятном возгорании на Антипинском НПЗ и нефтебазе в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Пожар на Антипинском НПЗ 6 июня: что известно

В сети появились сообщения и кадры вероятного пожара на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени.

Сейчас смотрят

По передним данным загорелась одна из установок систем очистки на НПЗ из-за “нарушения технологического процесса”.

На момент публикации российские власти официально не сообщали о причинах инцидента и возможных повреждениях объекта.

Также не обнародовали информацию о влиянии события на работу предприятия.

Что известно об Антипинском НПЗ

Антипинский НПЗ считается одним из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов в России.

Проектная мощность предприятия превышает 9 млн тонн нефти в год.

Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов для внутреннего рынка РФ.

Атака дронов на нефтебазу в Усть-Лабинске 6 июня: что известно

По данным российских пабликов, угрозу применения беспилотников в Краснодарском крае объявили еще ночью.

Впоследствии местные ресурсы из Усть-Лабинска начали публиковать рекомендации для населения относительно действий в случае воздушной атаки.

После 04:00 в соцсетях стали распространяться кадры пожара на одном из объектов, который российские каналы назвали местной нефтебазой.

OSINT-сообщества предположили, что речь идет о Полтавской нефтебазе в Усть-Лабинске.

Что известно о нефтебазе в Усть-Лабинске

По данным открытых источников и OSINT-сообществ, вероятной целью атаки стала Полтавская нефтебаза в городе Усть-Лабинск Краснодарского края РФ.

Это действующий объект хранения и перевалки нефтепродуктов, который обеспечивает автомобильные и железнодорожные поставки топлива.

По информации, которую распространяют открытые источники, резервуарный парк объекта составляет около 15 тыс. кубометров.

Информации о масштабах повреждений или официального подтверждения последствий пока нет. Кроме того, Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил поражение объекта.

Другие удары по объектам в РФ 6 июня

Также российские источники сообщали об атаке беспилотников в Ленинградской области.

Местные власти заявили о якобы сбитии 25 дронов, однако информации о последствиях не обнародовали.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал о работе российской ПВО из-за дронов, которые якобы двигались в направлении столицы РФ.

Отдельно в сети появлялись сообщения о беспилотниках над временно оккупированным Мариуполем и возможном ударе в районе порта. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил о серии ударов по военным объектам российских сил на временно оккупированных территориях и в РФ.

По данным военных, 4 июня и в ночь на 5 июня Силы обороны поразили пункт управления противника в районе Каменского Запорожской области и командно-наблюдательный пункт под Соледаром в Донецкой области.

Также под удары попали пункты управления беспилотниками в районах Комара и Воскресенки Донецкой области, а также Коноваловой и Яблочного Запорожской области.

Кроме этого, Генштаб сообщил о поражении районов сосредоточения личного состава противника вблизи Мариуполя, Шевченко, Федоровки, Луча и Журавлевки.

Также по результатам дополнительного анализа было подтверждено повреждение нефтяной инфраструктуры после предыдущих ударов — резервуаров морского нефтяного терминала в Феодосии и объектов линейной производственно-диспетчерской станции Лазарево в Кировской области РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.