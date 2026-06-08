В Украине вопрос о штрафах за управление авто в нетрезвом состоянии водителями регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), а также законом Украины О дорожном движении и Правилами дорожного движения Украины.

Факты ICTV узнавали, сколько промилле алкоголя разрешено в Украине.

Какая доза промилле не считается нарушением

Согласно части 1 статьи 130 КУоАП, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в Украине запрещено и строго наказывается законом. Это одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения, которое создает опасность как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

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Степень алкогольного опьянения водителя определяется в соответствии с Инструкцией о порядке выявления у водителей признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

Сколько промилле разрешено в Украине:

Концентрация алкоголя в крови до 0,2 промилле считается допустимой, то есть не является нарушением.

Все, что превышает этот порог, — уже является признаком опьянения. Выявление концентрации 0,2 промилле и более свидетельствует об алкогольном опьянении, что влечет за собой административную или даже уголовную ответственность (в зависимости от ситуации и последствий).

Даже минимальная доза алкоголя может повлиять на скорость реакции, концентрацию и способность к принятию решений.

С какой степенью опьянения можно садиться за руль

За руль нужно садиться в трезвом состоянии. Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения происходит в соответствии с утвержденной Инструкцией. Она регламентирует, как полицейский должен действовать в случае выявления признаков опьянения:

Осмотр проводится полицейским, который имеет специальное звание, с помощью технических средств, разрешенных к использованию Министерством здравоохранения и Госпотребстандартом.

Такие приборы имеют сертификат соответствия и свидетельство о поверке, подтверждающее их точность.

Осмотр осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора, а результаты обязательно фиксируются в электронном или бумажном виде — если прибор имеет такие функции.

Перед началом теста полицейский обязан объяснить порядок проведения осмотра и, по требованию водителя, показать документы, подтверждающие исправность и сертификацию прибора.

Проверка проводится на месте остановки в присутствии двух незаинтересованных свидетелей, которыми не могут быть другие полицейские или лица, чья беспристрастность вызывает сомнение.

Водитель считается в состоянии алкогольного опьянения, если показатель алкотестера превышает 0,2 промилле.

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