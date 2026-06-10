Серьги — один из тех ювелирных аксессуаров, которые могут полностью изменить настроение образа. Одна пара делает образ сдержанным и аккуратным, другая добавляет акцент, третья подчеркивает вечерний стиль или открытую линию шеи.

Именно поэтому удобно иметь не одну “универсальную” пару на все случаи, а небольшой продуманный набор серьг для разных ситуаций.

Чтобы такая ювелирная база действительно работала, важно понимать, чем отличаются основные типы серьг. Одни модели удобны для ежедневного ношения, другие лучше смотрятся с собранными волосами, а некоторые созданы для вечерних образов и особых событий.

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Пять типов серьг на все случаи

Основных категорий несколько, и каждая из них выполняет свою роль в гардеробе:

Пусеты. Это маленькие серьги-гвоздики, которые хорошо подходят для работы, учебы, путешествий и повседневных дел. Они не мешают в течение дня, не цепляются за волосы или одежду и легко сочетаются с другими украшениями. Кольца-конго. Классические круглые серьги могут выглядеть по-разному в зависимости от диаметра. Небольшие конго уместны в деловом или повседневном образе, а более крупные модели работают как заметный акцент. Протяжки. Это серьги-цепочки, которые проходят сквозь мочку и создают легкий подвижный эффект. Они особенно хорошо смотрятся с собранными волосами, коротким каре или открытой шеей. Каффы. Такие серьги крепятся на хрящ и часто не требуют дополнительного прокола. Это хороший вариант для тех, кто хочет добавить образу характера, но не готов каждый день носить массивные украшения. Серьги с подвесками. Модели с подвижными элементами подходят для вечерних выходов, праздников и образов с открытой зоной шеи. Они визуально удлиняют шею и делают образ более женственным.

Для базового набора лучше выбирать золотые серьги без чрезмерного декора. Лаконичные формы легче сочетать с разной одеждой, поэтому они не привязывают украшение только к одному стилю или конкретному образу.

Как сформировать базовый набор

Необязательно покупать все типы сразу. Практичнее начать с нескольких пар, которые закрывают разные сценарии ношения: каждый день, работа, встречи, вечерние события. Так набор формируется постепенно и без случайных покупок.

Оптимальная база может выглядеть так:

пусеты — для ежедневного ношения, офиса, учебы, поездок и минималистичных образов;

небольшие конго — для ситуаций, когда хочется добавить образу формы, но не перегрузить его;

протяжки или серьги с подвесками — для вечера, праздников, свиданий или образов с открытой шеей.

Такой набор не дублирует сам себя: каждая пара имеет свою функцию. Пусеты отвечают за комфорт, конго — за структурность, а протяжки или подвески — за акцентность.

Как выбрать серьги, которые не будут лежать без дела

Продуманный набор золотых серьг необязательно должен быть большим. Главное, чтобы каждая пара выполняла свою роль: одна была удобной на каждый день, другая дополняла собранные образы, третья добавляла акцент для вечера или особого события.

Такой подход помогает не покупать украшения случайно. Вместо десятка моделей, которые сложно сочетать с одеждой, лучше постепенно сформировать небольшую ювелирную базу из качественных серьг. Тогда каждая пара будет не просто красивой покупкой, а украшением, которое действительно хочется носить.

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