Бывший полицейский Иван Приходько, обвиняемый в деле о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области, мобилизован в Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на адвоката обвиняемого Виктора Чевгуза.

Обвиняемого по делу Кирилла Тлявова призвали в армию: что известно

По данным СМИ, речь идет о бывшем полицейском Иване Приходько — одном из фигурантов дела о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова.

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Приговор по делу был вынесен еще в 2023 году, однако сейчас производство находится на стадии апелляционного пересмотра.

Последнее заседание Киевского апелляционного суда состоялось 5 июня. Во время него адвокат Виктор Чевгуз подал справку за подписью командира воинской части о том, что его подзащитного зачислили в армию.

По словам адвоката, Приходько мобилизовали 19 марта.

— Ивана Приходько призвали в ряды Вооруженных Сил. Он находится сейчас в Донецкой области, воюет. Согласно УПК, дело в отношении обвиняемого приостанавливается и выделяется отдельное производство, — сказал Чевгуз.

Адвокат также заявил, что, несмотря на рождение третьего ребенка, обвиняемый не оформил отсрочку.

— Его поймали на улице, потом направили в воинскую часть. У него забрали телефон, жена узнала только через несколько дней, — сказал адвокат.

По его словам, Приходько уже подал рапорт на увольнение, однако его могут рассматривать до шести месяцев.

Прокуроры во время заседания не поддержали немедленного приостановления производства.

Сторона обвинения попросила отложить рассмотрение примерно на месяц, чтобы официально подтвердить факт мобилизации и выяснить, сможет ли обвиняемый участвовать в заседаниях дистанционно.

Для этого прокуратура должна направить соответствующие запросы в Минобороны.

После получения информации Киевский апелляционный суд выберет один из вариантов:

продолжить слушание дела;

приостановить производство только в отношении Приходько;

поставить на паузу весь процесс.

Реакция сторон процесса на мобилизацию Ивана Приходько

Представительница семьи Тлявовых Эльвира Кириленко заявила, что сторона пострадавших планирует обращение в Минобороны и воинскую часть с просьбой отменить приказ о мобилизации.

По ее мнению, существует риск затягивания рассмотрения.

— Мы понимаем, почему он (Иван Приходько, — Ред.) это делает. Никто не знает, сколько продлится война, — заявила она.

При этом адвокат других обвиняемых — экс-полицейского Владимира Петровца и его сына Станислава — Андрей Казацкий считает, что в отношении Приходько дело нужно останавливать.

Защитник четвертого фигуранта — Дмитрия Кривошея — Сергей Кишенько выступил за полную приостановку производства, аргументируя это тем, что решение апелляции будет влиять на права всех участников.

Позволяет ли закон мобилизацию обвиняемых

Украинское законодательство содержит различные подходы.

Закон О воинской обязанности и военной службе прямо запрещает мобилизацию только отдельных категорий обвиняемых — в частности в тяжких коррупционных делах.

Закон о мобилизации отдельного запрета в отношении большинства фигурантов уголовных производств не содержит.

Однако вопрос может зависеть от процессуального статуса человека и наличия меры пресечения.

Что известно о гибели Кирилла Тлявова

По данным следствия, 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области четверо мужчин, находясь на территории частного домовладения, стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам.

В результате этого в соседнем дворе 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму.

Мальчика госпитализировали в Киев, однако 3 июня 2019 года он умер в больнице после перенесенной операции.

Обвинительный акт по делу передали в суд по статьям о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и убийстве по неосторожности. Сейчас решение по этому делу обжалуется в апелляционном суде.

Фото: Ирина Венедиктова

Источник : Суспільне

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