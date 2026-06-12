Во время ночной атаки на Украину 12 июня российские войска применили 117 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 12 июня: что известно

Во время ночной атаки на Украину, которая началась с 18:00 11 июня, российские войска атаковали Украину 117 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов российских Орла, Курска, Миллерово, а также мыса Чауда и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 12 июня силы противовоздушной обороны сбили или подавили 102 вражеских беспилотника.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на семи локациях, еще на восьми локациях зафиксировали падение обломков сбитых целей.

В частности, в ночь на 12 июня российские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками.

Первые взрывы прозвучали около часа ночи. По предварительным данным, город атаковали дроны типа Shahed.

В результате удара возник масштабный пожар. Из-за падения обломков и взрывной волны повреждены две машины и 14 частных домовладений, из которых два дома разрушены.

Также известно о трех пострадавших — мужчине 1985 года рождения, который получил осколочные ранения, и двух женщинах 1986 и 2008 годов рождения.

Всех пострадавших госпитализировали.

Кроме того, ночью российские войска также массированно атаковали Шосткинскую общину Сумской области ударными беспилотниками.

По предварительным данным, под удар попал один из объектов гражданской инфраструктуры. Значительным разрушениям также подверглось трехэтажное нежилое здание.

В результате атаки погибла 44-летняя женщина. Еще одна пострадавшая — 33-летняя женщина — получила тяжелые травмы.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на утро вражеская атака на Украину до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют российские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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