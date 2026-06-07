На телеканале СТБ 6 и 7 июня прошли новые выпуски кулинарного проекта МастерШеф 17. На этой неделе участников ждала долгожданная встреча с родными.

Как прошли 27 и 28 выпуски МастерШеф 17

В гости к кулинарам пришли их родственники и друзья. Однако вместо объятий их ждало испытание. Любители наблюдали за процессом с балкона, диктуя рецепты фирменных блюд своим близким.

Во втором конкурсе роли поменялись. Родные остались на кухне, но уже как привередливые клиенты. Их задачей было – заказывать свою любимую еду, которую они готовы есть каждый день. Кулинарам пришлось не просто готовить, а буквально разгадывать вкусовые предпочтения гостей.

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Дальше участников ждали парные дуэли, где все должна была решить их железная логика. Каждый получил рецепт, аксессуары и продукты, но не свои, а конкурента. Каждые 15 минут участники обменивались компонентами.

Финальное сражение черных фартуков объединило прошлое и будущее. Кулинары работали с продуктами, используя ультрасовременные техники: сферификацию, газификацию и жидкий азот. Каждый должен был выбрать пять ингредиентов и три текстуры.

Кто покинул МастерШеф 17 в 28 выпуске от 7 июня 2026 года

К сожалению, с задачей справились не все, а потому, среди тех, кто покинул МастерШеф 17 в 28 выпуске должен был оказаться Игорь Зарудный. В последний момент его спас Вячеслав Чернявский, попросивший судей покинуть проект из-за службы.

Таким образом, Игорь остался на проекте, а Вячеслав покинул МастерШеф 17 в 28 выпуске.

Напомним, что на прошлой неделе из проекта ушли Денис Свирский и Анна Субботина.

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