Компания Disney представила первый тизер-трейлер анимационного фильма Ледниковый период: Точка кипения (Ice Age: Boiling Point).

Шестая часть популярной франшизы выйдет в кинотеатрах 5 февраля 2027 года. Это будет первый полнометражный фильм серии более чем за десять лет.

Ленту выпускает студия 20th Century Studios. Новый фильм вернет на экраны любимых персонажей, которые снова отправятся навстречу опасным приключениям.

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В тизере показано, как Мэнни, Сид, Диего, Элли и Бак вместе со Скратом, Малышом Скратом, Крэшем и Эдди буквально вылетают из жерла вулкана и оказываются в водовороте новых приключений.

Согласно официальному описанию, герои отправятся в ранее невиданные уголки Затерянного мира, где их будут ждать динозавры, вулканическая активность и потоки лавы.

Кто озвучит персонажей

К озвучиванию новой части вернулись актеры, чьими голосами говорят главные герои франшизы.

Мэнни вновь озвучит Рэй Романо, Сида — Джон Легуизамо, Диего — Денис Лири, Элли — Куин Латифа, а Бака — Саймон Пегг.

Также в актерский состав вошли Дженнифер Лопес, Кеке Палмер, Адам Дивайн, Шон Уильям Скотт, Ванда Сайкс, Ник Офферман и другие.

История франшизы

Франшиза Ледниковый период, созданная студией Blue Sky Studios, стартовала в 2002 году и стала одной из самых успешных серий анимационных фильмов XXI века.

В основную серию входят фильмы Ледниковый период (2002), Ледниковый период 2: Глобальное потепление (2006), Ледниковый период 3: Эра динозавров (2009), Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (2012) и Ледниковый период: Столкновение неизбежно (2016).

В 2022 году также вышел спин-офф Приключения Бака, в котором Саймон Пегг вновь озвучил одного из самых популярных персонажей серии.

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