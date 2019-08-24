В Киеве на День независимости Украины ограничат движение транспорта.
В Киеве во время празднования Дня независимости Украины ограничат движение транспорта.
Движение транспорта запрещено:
До 18.00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара);
24 августа с 08.00 до 22.00 – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко);
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24 августа с 07.00 до 13.00 – Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот у Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная);
24-25 августа – ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной).
Движение транспорта временно ограничено:
- 24 августа с 10.00 до 12.00 – на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик;
- 28 августа с 09.00 до 12.00 – на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25).
- 23 августа с 17.00 до завершения мероприятий 24 августа:
- на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской,
- на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик,
- на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской,
- на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади,
- Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади,
- ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади,
- ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади,
- ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик,
- аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.
Кроме того, предусмотрен запрет парковки транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.
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Фото: КГГА