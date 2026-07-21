Сколько ТЦК в Украине и какое количество людей там работает
После начала полномасштабной войны территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) стали одними из самых обсуждаемых государственных учреждений.
Именно они занимаются военным учетом, мобилизационной работой, оформлением документов для военнообязанных, резервистов и ветеранов.
Рассказываем, какое количество ТЦК в Украине в 2026 году и сколько работников входит в их штат.
Сколько ТЦК в Украине
По данным справочника Министерства обороны Украины, количество ТЦК в Украине в 2026 году составляет 461.
В эту сеть входят областные, районные, городские, районные в городах и объединенные ТЦК и СП. Именно поэтому их количество значительно больше, чем число областей или районов в городах.
В большинстве населенных пунктов территориальные центры работают по районному принципу. Как правило, в одном районе функционирует один ТЦК, хотя в крупных городах из-за численности населения и объема мобилизационной работы их может быть несколько.
Сколько работников ТЦК в Украине
Бывший спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказывал в эфире ICTV, сколько сотрудников ТЦК в Украине. Он отметил, что штат территориальных центров комплектования предусматривает 48 тыс. должностей. Но фактически службу и работу в ТЦК несут около 36 тыс. человек.
Среди них:
- почти 7 тыс. — гражданские работники;
- около 3 тыс. — женщины;
- многие работники получили ранения или проблемы со здоровьем во время службы на фронте.
В настоящее время ТЦК и СП продолжают работать в подчинении Командования Сухопутных войск ВСУ.
Как изменилась работа ТЦК
Параллельно с увеличением нагрузки изменяется и организация работы территориальных центров.
В конце весны в Киевском городском ТЦК сообщили, что после пересмотра структуры подразделений охраны и оповещения количество мобильных групп оповещения увеличили примерно на 40%.
В центре объяснили, что это стало частью обновления подходов к выполнению мобилизационных задач. Изменения касались не только роста числа групп, но и пересмотра принципов их работы.