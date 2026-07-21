После начала полномасштабной войны территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) стали одними из самых обсуждаемых государственных учреждений.

Именно они занимаются военным учетом, мобилизационной работой, оформлением документов для военнообязанных, резервистов и ветеранов.

Рассказываем, какое количество ТЦК в Украине в 2026 году и сколько работников входит в их штат.

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Сколько ТЦК в Украине

По данным справочника Министерства обороны Украины, количество ТЦК в Украине в 2026 году составляет 461.

В эту сеть входят областные, районные, городские, районные в городах и объединенные ТЦК и СП. Именно поэтому их количество значительно больше, чем число областей или районов в городах.

В большинстве населенных пунктов территориальные центры работают по районному принципу. Как правило, в одном районе функционирует один ТЦК, хотя в крупных городах из-за численности населения и объема мобилизационной работы их может быть несколько.

Сколько работников ТЦК в Украине

Бывший спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказывал в эфире ICTV, сколько сотрудников ТЦК в Украине. Он отметил, что штат территориальных центров комплектования предусматривает 48 тыс. должностей. Но фактически службу и работу в ТЦК несут около 36 тыс. человек.

Среди них:

почти 7 тыс. — гражданские работники;

около 3 тыс. — женщины;

многие работники получили ранения или проблемы со здоровьем во время службы на фронте.

В настоящее время ТЦК и СП продолжают работать в подчинении Командования Сухопутных войск ВСУ.

Как изменилась работа ТЦК

Параллельно с увеличением нагрузки изменяется и организация работы территориальных центров.

В конце весны в Киевском городском ТЦК сообщили, что после пересмотра структуры подразделений охраны и оповещения количество мобильных групп оповещения увеличили примерно на 40%.

В центре объяснили, что это стало частью обновления подходов к выполнению мобилизационных задач. Изменения касались не только роста числа групп, но и пересмотра принципов их работы.

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