В 18.00 25 августа пройдет концерт ко Дню независимости. Его хедлайнером станет украинская певица Джамала.

Победительница Евровидения 2016 Джамала станет хедлайнером концерта Крымский Дом объединяет сердца ко Дню независимости, который пройдет в 18.00 25 августа.

Крымский Open Air состоится на поляне Национального музея истории Украины в Киеве во второй раз.

Также на большой сцене выступят певец Александр Положинский со своим музыкальным проектом Бувье, крымскотатарская панк-рок группа Shatur Gudur, певица Эльвира Сарихалил, этно-группа Курбаса, ансамбль Мусафир и другие.

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Дневную программу откроют поп-певица Е. К. А., группа PIANO, этно-певица Иванна Червинская и Оксана Роспоп.

Параллельно будут проходить мастер-классы по традиционным крымскотатарским искусствам, приготовлению крымскотатарского кофе и еды.

На “правозащитной поляне” пройдет акция #SaveOlegSentsov и состоится премьера фильма Керченские пленники о пленных украинских моряках.

Вечером гостям преставят яркое 3D-мэппинг шоу.

Напомним, 24 августа на концерте в Киеве по случаю Дня независимости для украинцев спели ONUKA, Алина Паш, Андрей Романенко, Евгения Орлова и Тина Кароль.

Источник: Open air концерт Кримський Дім об’єднує серця