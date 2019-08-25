О 18.00 25 серпня пройде концерт до Дня незалежності. Його хедлайнером стане українська співачка Джамала.

Переможниця Євробачення 2016 Джамала стане хедлайнером концерту Кримський Дім об’єднує серця до Дня незалежності, який пройде о 18.00 25 серпня.

Кримський Open Air відбудеться на галявині Національного музею історії України в Києві вдруге.

Також на великій сцені виступлять співак Олександр Положинський зі своїм музичним проектом Був’є, кримськотатарський панк-рок гурт Shatur Gudur, співачка Ельвіра Саріхаліл, етно-група Курбаса, ансамбль Мусафір та інші.

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Денну програму відкриють поп-співачка Е. К. А., група PIANO, етно-співачка Іванна Червінська Оксана Роспоп.

Паралельно проходитимуть майстер-класи з традиційних кримськотатарських мистецтв, приготування кримськотатарської кави та їжі.

На “правозахисної галявині” пройде акція #SaveOlegSentsov і відбудеться прем’єра фільму Керченські бранці про полонених українських моряків.

Увечері гостям преставлять яскраве 3D-мепінг шоу.

Нагадаємо, 24 серпня на концерті в Києві з нагоди Дня незалежності для українців заспівали ONUKA, Аліна Паш, Андрій Романенко, Євгенія Орлова і Тіна Кароль.

Джерело: Open air концерт Кримський Дім об’єднує серця