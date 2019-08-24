Цветы на Аллее Героев Небесной Сотни, рэп во время гимна, Шествие достоинства и Марш защитников – как Украина по-новому отметила День независимости.

24 августа Украина празднует свой 28-й День независимости. В этом году официальное торжество стало особенным, ведь традиционного парада военной техники не было.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, парад решили заменить Шествием достоинства. Такое решение он объяснил тем, что мероприятие должно начать новую традицию – чествовать всех, кем гордится Украина.

Кроме Шествие достоинства в этом году также прошел Марш захивникив, организованный по инициативе волонтеров и ветеранов.

Какой была официальная часть празднования Дня независимости – читайте далее в материале.

Шествие Достоинства 2019

Началось празднование на Аллее Героев Небесной Сотни. Там президент вместе с женой почтили минутой молчания погибших героев Революции Достоинства.

Далее прозвучало 100 ударов колоколов, которые символизировали удары сердец каждого из павших Героев Небесной сотни.

После глава государства спустился на Майдан Независимости и произнес торжественную речь по случаю праздника.

В своей речи Зеленский сравнил аннексию Крыма и оккупацию Донбаса с воровством детей соседями.

– Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка похитил и выдал ему новое свидетельство о рождении, а теперь утверждает, что это его ребенок. И вообще, сосед уверяет, что у него ему будет лучше, ведь там прекрасный приют у моря под солнцем. А второго ребенка закрыли в другой комнате и поставил вооруженную охрану. Вы слышите, как ваш ребенок плачет, а вы не можете туда зайти. Но однажды мы обязательно соберемся вместе, потому что голос родной крови победит.

Интересно, что Зеленский во время своей речи ни разу не использовал слов “Россия” или “агрессор”.

Исполнение гимна Украины в этом году тоже стало необычным, ведь он длился более 7 минут. Исполняли его оркестр, известные музыканты, оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов. На одной сцене с ними также спела представительница Украины на детском Евровидении Дарья Красновецкая.

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После чего мелодию гимна начали играть на фортепиано, которые стали символом Революции Достоинства.

Однако настоящей неожиданностью стало появление известной украинской исполнительницы Алины Паш, которая зачитала рэп под гимн Украины.

Поднятие государственного флага на Майдане тоже сопровождалось гимном, который военный хор исполнил а капелла.











Мессия на Майдане и крупнейший марш в истории: День независимости 2019 в Киеве / 3 фотографии

Далее президент Украины начал вручение государственных наград. Первая – присвоение звания Героя Украины старшему солдату Андрею Волосу, посмертно.

Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями, среди которых военные ВСУ, сотрудники ГСЧС, Нацполиции, а также лучшие учителя.

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После началось само Шествие достоинства от Майдана до Европейской площади. Колонна состояла из представителей разных войск ВСУ, семей погибших, ветеранов, учителей и спортсменов.

Все было организовано четко и красиво и напоминало привычный всем парад.











Мессия на Майдане и крупнейший марш в истории: День независимости 2019 в Киеве / 3 фотографии

А вот мнения зрителей разделились по этому поводу. Кто-то считает, что это вышло новое современное мероприятие, а другие наоборот не разделяют такого проведения, говоря, что это похоже на шоу.

– Официальная часть должна быть официальной. А этот гимн на крыше, да еще и рэп сюда совсем неуместны. Это скорее похоже на шоу, чем на торжественные мероприятие, – рассказывает одна из очевидцев.

Много людей пришло сегодня на Майдан, чтобы поддержать новоизбранного президента и его инициативу с таким форматом. Киевляне и гости столицы одели вышиванки, украинскую символику и даже держали изображения Зеленского.















Мессия на Майдане и крупнейший марш в истории: День независимости 2019 в Киеве / 4 фотографии

А кто то даже прибег к креативу и сравнил Зеленского с мессией.

Марш защитников

Около 11.30 в парке им. Шевченко начался Марш защитников Украины.

Во главе колонны идут близкие и родные погибших военных, а за ними – ветераны, представители ветеранских организаций и военнослужащие.

Вдоль маршрута колонны собрались тысячи людей, которые поддерживают защитников, аплодируя и не останавливаясь выкрикивая слова благодарности за то, что украинские военные борются за мирное небо.

– В Киеве в торжественный мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины всего приняли участие около 50 тыс. человек, – сообщил начальник главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Как рассказывают сами защитники, они не ожидали такого количества людей, поэтому для них это стало приятной неожиданностью, что столько желающих пришло поддержать воинов и присоединиться к маршу.

Недаром этот марш назвали самым масштабным за время независимости.

Во время всего действа люди встречали защитников со словами “Спасибо!”, “Слава Украине!”, “Герои не умирают”. Иногда даже звучали фразы вроде “Путин – х … о”.

Как прошел Марш защитников – смотрите в нашей трансляции.

День незалежності – Марш захисників України Опубліковано Факти ICTV Субота, 24 серпня 2019 р.

В отличие от Шествия достоинства, Марш вызвал больше положительных эмоций у киевлян и гостей столицы. Они считают его искренним проявлением чувств к своей стране.

– Я не могу сказать, что лучше, а что хуже. Это просто по-другому. Парад показывает, что у нас есть мощная техника, а марш – что мощный народ.

Конечно, были и те, кто остаются сторонником традиционного формата проведения Дня независимости. Говорят, что не хватало организованности, четкости движений людей и техники.

– Мне понравился не сам факт парада, а достоинство нации. Сейчас у нас война в стране, мы теряем нашу независимость, и мне кажется, что некоторые люди не понимают, что у нас война, – делится впечатлениями гость из Львова.

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Почти в 15.00 Марш завершился, а в то же время на Михайловской площади закончился молебен с участием военных капелланов.

В общем, торжественные мероприятия ко Дню независимости прошли спокойно, без эксцессов. Общественность вполне хорошо воспринимает изменения традиционных вещей и готово к новым инициативам.

Этот День независимости стал для всех особенным, ведь он показал,что люди готовы проявить патриотизм и самоорганизоваться для достижения общей цели. Именно такие моменты поднимают общий дух нации и в очередной раз показывает, что украинцы готовы бороться до конца.

Напомним, Факты ICTV рассказывают, как празднуют День независимости по всей Украине.

Анастасия Дячкина