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Факти / Україна

Руслан Рябошапка став новим генпрокурором України

Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Рябошапки генпрокурором України.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка став новим генпрокурором України. За його призначення проголосувало 312 нардепів, 26 – висловилися проти, 25 – утрималися.

Він з 19 березня 2014 року обіймав посаду заступника Міністра юстиції України.

На виборах президента України 2019 був радником Володимира Зеленського.

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21 травня 2019 став главою Адміністрації президента України.

До слова, Факти ICTV публікували біографію Руслана Рябошапки.

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