Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Рябошапки генпрокурором України.

Руслан Рябошапка став новим генпрокурором України. За його призначення проголосувало 312 нардепів, 26 – висловилися проти, 25 – утрималися.

Він з 19 березня 2014 року обіймав посаду заступника Міністра юстиції України.

На виборах президента України 2019 був радником Володимира Зеленського.

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21 травня 2019 став главою Адміністрації президента України.

До слова, Факти ICTV публікували біографію Руслана Рябошапки.